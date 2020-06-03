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AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Erdoğan yaklaşık 2.5 ayın ardından ilk kez AK Parti Genel Merkezi'ne geldi. Toplantı koronavirüs önlemleri nedeniyle daha geniş olan MKYK salonunda yapılıyor.



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulunuyor.



Çelik'in açıklamalarından satır başları;



Koronavirüs sebebiyle pek çok kaybımız oldu. Hepsine Allah'tan rahmet diliyoruz.

Süreci yüksek bir hassasiyet ile sürdürdük.

Kongrelerimizi corona virüs tedbirleri kapsamında yapamamıştık. Online mekanizmalar üzerinden yapmıştık.TBMM'de çeşitli teklifler söz konusu. Kapsamlı bir MYK oluyor.





ŞİDDETİ TAKİP EDİYORUZ

Dünyanın gündemi ABD'deki 'nefes alamıyorum' protestolarında. Biz uzun zamandır siyahilere dönük olarak oradan yükselen ırkçı şiddeti takip ediyoruz.

Son zamanlarda ırkçı polis şiddetinin, siyahi olduğu için orantısız güç kullanılması gibi bir tablo söz konusuydu. George Floyd nefes alamıyorum dediği halde orantısız güç uygulanmıştır.

Bu zihniyet ile mücadele edilmesi gerekiyor. Bunun öncü unsurları olmuştu.

TRT World ekibine bir saldırı oldu. Gazetecilik görevini yapan TRT ailesine geçmiş olsun diliyoruz. Bu saldırıyı kınıyoruz. Her protestoda olduğunu gibi ABD'de de meşru protestolarını yağmaya dönüştüren tüm yıkıcı gruplara da karşı olduğumu belirtmek zorundayım.

İsrail'de bir gazetede bizim bu şiddet olaylarının arkasında olduğumuz gibi yalan bir haber çıkmıştır.

Demokratik değerler Amerikan toplumunun sahip çıkmasını destekliyoruz, şiddet olaylarına karşıyız. Ne ırkçılık ne şiddetin arkasında olmamız mümkün değildir. Meşru protestoları şiddete dönüştürmeye çalışan, kamu düzenini yıkıcı etkiyle karşı karşıya bırakmaya çalışan tüm gruplara karşıyız.

Camilere, kiliselere saldırı, bunların hepsine reddediyoruz. Ölüm tehditleri, iğrenç yaklaşımlar medeni toplumun parçası olamaz. Türkiye'de provokasyon mevsimi kapalıdır. Özellikle kadınlara kullanılan dil kabul edilemez. Türkiye'de herkes birinci sınıf vatandaştır.

İnsan odaklı siyaset çerçevesinde insanımıza sahip çıktık. Türkiye bu kriz döneminde içe kapanmayan tek ülke oldu. Sistemimizin ne denli güçlü olduğu salgın sürecinde ortaya çıktı.

'AİLE KONUSUNU SİYASET MESELESİ YAPMAK AHLAKSIZLIKTIR'

Berat Bey üzerinden aile siyaseti yapılıyor. Aile meselesi siyasette etik bir alandır. Aile meselesini siyaset konusu yapmak, ahlak dışı bir tutum olarak kabul edilir. Bunu defalarca uyarmamıza rağmen, CHP sözcüleri tarafından yapılmaktadır. Sayın Bakanımızın babası Sadık Albayrak, statüko sosyetesine karşı mücadele eden bir kimsedir. Bunun için hapis yatmıştır.

Siyasi değerlerimiz ayrışabilir ama ahlak değerleri herkes için aynıdır.





