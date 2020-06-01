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    • 01.06.2020 23:45
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    İletişim Başkanı Altun'dan TRT World yapımcısı 'ın 'de saldırıya uğramasına tepki!

    'de siyahi 'un polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan lar ülkeyi yerine çevirdi. Olayları görüntülemek isteyen gazeteciler de polisin hedefi oldu. TRT World yapımcısı da polisin saldırısına uğradı. Saldırıya İletişim Başkanı gösterdi.

    Altun'dan Donovan'ın saldırıya uğramasına tepki!

    'de siyahi 'un polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan lar ülkeyi yerine çevirdi.

    BASIN HEDEF ALINDI
    Olayları görüntülemek isteyen gazeteciler de polisin hedefi oldu. TRT World yapımcısı da polisin saldırısına uğradı. Donovan bacağından yaralandı.

    ALTUN'DAN SERT TEPKİ
    Saldırıya İletişim Başkanı gösterdi. Altun Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bugün #GeorgeFloyd protestoları sırasında @TRTWorld Yapımcısı @LionelDonovan3'e düzenlenen saldırıyı en sert biçimde kınıyorum. Basın özgürlüğü, demokrasinin bel kemiğidir. Endişelerimi en kısa zamanda ilgili ABD makamlarıyla paylaşacağım." ifadelerine yer verdi

    Haberler Güncel İletişim Başkanı Altun'dan TRT World yapımcısı Lionel Donovan'ın ABD'de saldırıya uğramasına tepki!
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