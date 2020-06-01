ABD'de siyahi George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan protestolar ülkeyi yangın yerine çevirdi.

BASIN HEDEF ALINDI

Olayları görüntülemek isteyen gazeteciler de polisin hedefi oldu. TRT World yapımcısı Lionel Donovan da polisin saldırısına uğradı. Donovan bacağından yaralandı.

ALTUN'DAN SERT TEPKİ

Saldırıya İletişim Başkanı Fahrettin Altun sert tepki gösterdi. Altun Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bugün #GeorgeFloyd protestoları sırasında @TRTWorld Yapımcısı @LionelDonovan3'e düzenlenen saldırıyı en sert biçimde kınıyorum. Basın özgürlüğü, demokrasinin bel kemiğidir. Endişelerimi en kısa zamanda ilgili ABD makamlarıyla paylaşacağım." ifadelerine yer verdi