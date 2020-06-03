03.06.2020 08:01

Washington'da çıkan sokak olaylarını anlatan CNN muhabiri, yangın yerine dönen ABD'ye odaklanmak yerine yine Türkiye'ye saldırmayı seçti. Muhabir, "Ben bu gibi korkunç görüntüleri daha önce Türkiye gördüm, Mısır'da gördüm, İsrail-Filistin arasında gördüm. Bunlar kıyaslanmak istemeyeceğimiz ülkeler" diye konuştu.

ABD'de polisin George Floyd'u vahşi bir şekilde öldürmesinin ardından başlayan sokak olayları, ülke geneline yayıldı. Sokakları savaş alanına çeviren eylemciler, Beyaz Saray'ı bile kuşattı. Ortalığı yakıp yıkan Amerikalılar, önlerine çıkan her yeri de yağmalıyor.

Eylemler, Washington'da da şiddetin seviyesini üst düzeye çıkardı. Yaşananları aktarmak için canlı yayına bağlanan CNN muhabiri küstah benzetmeler yaptı.

"KORKUNÇ GÖRÜNTÜLERİ TÜRKİYE'DE GÖRDÜM..."

Muhabir, "Ben bu gibi korkunç görüntüleri daha önce Türkiye gördüm, Mısır'da gördüm, İsrail-Filistin arasında gördüm. Bunlar kıyaslanmak istemeyeceğimiz ülkeler" diye konuştu.



