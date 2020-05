Kuran-ı Kerimde 94. sure olarak bilinen İnşirah suresi müslümanlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Mekke'de indirildiği bilinen İnşirah Suresi Elem neşrah leke sadrek ayeti ile başlar. Surede Allah'ü Teala'nın Hz. Peygamber'e olan lütufları anlatılmaktadır. Her güçlüğün ardından bir kolaylık olduğu ifade edilen İnşirah suresi 8 ayetten oluşur. İşte İnşirah suresi Türkçe okunuşu ve anlamı? Sure nerede indirildi. kaç ayetten oluşur? İnşirah Suresi, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (sav)'in göğüsünün açılıp feraha kavuşturulmasını anlatan, en sıkıntılı döneminde indirilen, ferahlamak anlamına gelen mukaddes bir suredir. Allah-u Teala dünya hayatında sıkıntıya ve kedere düşen kullarına ruhu ferahlatan bir ilaç niteliğinde olan İnşirah suresini göndermiştir. Peki İnşirah suresi nasıl okunur? Türkçe meali nedir?