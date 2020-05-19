İNŞİRAH SURESİNİN FAZİLETLERİ NELERDİR?

Rivayete göre;

* Her gün 7 kere okumaya devam eden kimse kalp sıkıntısından kurtulur, bol rızka kavuşur.

* Bir kimse beş vakit namazın ardından okumaya devam ederse, Allah'u Teala o kimsenin her işini kolaylaştırır. Kederli bir durumda ise, ferahlığa çıkarır. Beklemediği yerden kendisine rızık ikram olunur. Kalbi her zaman huzur ve rahatlık içinde bulunur.

* Kendisinde göğüs darlığı bulunan kimseye bu sure okunur veya hasta olan kimse bu surenin okunmasına bizzat devam ederse, Allah'u Teala o kimseyi bu hastalıktan kurtarır.

* Selef-i salihinden bir kısım ulema şöyle der: "Her kim Kuran-ı Kerim'i ezberlemede zorlanıyorsa İnşirah suresini bir kağıda yazsın. Zemzem suyunda yazıları silininceye kadar beklettikten sonra bu suyu içsin.Ezber sorunu kalmayacaktır. Ayrıca bu su, böbrek taşı ve kumu bulunan kimseye içirilirse, ona da bi-iznillah şifa olur.

* Bu sure, gönlü darları, sıkıntı çeken ve bunalıma giren kişinin üzerine okunursa, Allah'ın izni ile şifa bulur.