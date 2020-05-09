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    • Güncel
    • 09.05.2020 Gazete
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    Yetkililer 'kontrollü normalleşme’ dönemine geçildiğini söyledi ancak vatandaşlar uyarıları dinlemedi!

    Yetkililer, Corona ile mücadelede ‘kontrollü normalleşme’ dönemine geçildiğini söyledi. Ancak vatandaşlar, uyarıları dinlemedi. Yoğun kalabalığın yaşandığı ’nde herkese maske takma zorunluluğu getirildi



    Türkiye,     Corona ile mücadelede dünyaya örnek olmayı başardı. Yetkililer, tedbirleri elden bırakmamak gerektiğini defalarca vurguladı. Ancak geçtiğimiz gün İstanbul'un turistik bölgelerinden İstiklal Caddesi'nden gelen fotoğraf tepki topladı. Taksim Meydanı'nda ve İstiklal Caddesi'ndeki yoğun kalabalık, maske ve sosyal mesafe kurallarını hiçe saydı. Görüntüler üzerine Beyoğlu Kaymakamlığı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu dün önemli bir karar aldı. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde maske takma zorunluluğu ve 3 metre sosyal mesafe kuralı getirildiği açıklandı.



    TAKSİM
    Vatandaşlar dün güzel havayı fırsat bilip İstiklal Caddesi'ne akın etti.



    MECİDİYEKÖY
    Corona'da vaka sayısı geriledikçe İstanbul trafiği de geri geldi. Dün akşam saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiği böyle görüntülendi.



    KURALLARI UNUTMAYIN

    BAKIRKÖY
    Dün, Bakırköy'den gelen görüntüler de endişelendirdi. Vatandaşlar uyarıları hiçe sayıp sokağa akın etti. Maske takmamaları ve sosyal mesafeye uymamaları dikkat çekti.



    BÜYÜK GÜN GELDİ!
    Corona karantinasında kadınları en çok zorlayan saç bakımıydı. Kuaför ve berberlerin 11 Mayıs'ta açılması kararlaştırıldı. Dükkan sahipleri, dün temizlik ve dezenfektasyon işlemleri yaptı.



    1 HAZİRAN'DA AÇILIYOR
    İstanbul'daki     tarihi Kapalıçarşı, Corona önlemleri nedeniyle 23 Mart'ta ziyarete kapatıldı. Normalleşme kapsamında çarşının 1 Haziran'da yeniden açılacağını vurgulandı.



    BANK OPERASYONU
    İzmir Konak'ta ekipler banklara Corona ayarı getirdi. Parklara iki metre aralıklarla tek kişilik banklar yerleştirildi.

    BAŞKENT'E TAM PUAN
    Ankaralılar, Corona önlemlerini harfiyen yerine getirdi. Sokağa çıkanlar, maske ve eldiven takmayı ihmal etmedi. Sosyal mesafeye dikkat etti.



    ŞİMDİ CORONA DÜŞÜNSÜN - SAKARYA
    Türk halkı, virüse savaş açtı. Sakarya Pamukova'da bir vatandaş, su bidonuna lavabo gider borusu takıp kendini korumaya aldı. Maskesiyle vatandaşların ilgisini topladı.



    TÜRK İŞİ KARANTİNA
    Karabük Kahyalar Köyü Muhtarı Tuncay Coşkun, ilginç bir karantina yöntemi uyguladı. Köyünün girişini, ağaç tomruklarla kapattı.



    BRAVO HOCAM - KASTAMONU
    Araç'ta köy imamı Süleyman Kara, kolları sıvadı. Köye gelemeyen 65 yaş ve üstü vatandaşların tarlasını sürüp üzüm asmalarını budamaya başladı.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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