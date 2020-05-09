Yetkililer 'kontrollü normalleşme’ dönemine geçildiğini söyledi ancak vatandaşlar uyarıları dinlemedi!





Türkiye, Corona ile mücadelede dünyaya örnek olmayı başardı. Yetkililer, tedbirleri elden bırakmamak gerektiğini defalarca vurguladı. Ancak geçtiğimiz gün İstanbul'un turistik bölgelerinden İstiklal Caddesi'nden gelen fotoğraf tepki topladı. Taksim Meydanı'nda ve İstiklal Caddesi'ndeki yoğun kalabalık, maske ve sosyal mesafe kurallarını hiçe saydı. Görüntüler üzerine Beyoğlu Kaymakamlığı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu dün önemli bir karar aldı. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde maske takma zorunluluğu ve 3 metre sosyal mesafe kuralı getirildiği açıklandı.