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    • Güncel
    • 14.04.2020 Gazete
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    Prof. ’dan güzel haber

    Prof. açıkladı: Tedbirlerin yansımasını görmeye başladık. İşte Takvim Gazetesi’nin 14 Nisan 2020 tarihli güncel sayfalarından derlediğimiz haberler…

    Kara’dan güzel haber
    Prof. açıkladı: Tedbirlerin yansımasını görmeye başladık.
    Ağır hasta sayımız düştü. Bunlar için güzel gelişmeler.

    ŞAŞIRDAN GELİŞME
    Sokağa çıkma yasağı bitti. Adanalılar şırdana akın etti.
    Sosyal mesafe kuralına uyup şırdancılarda sıraya girdi. Siparişlerini verdi.

    90 BİN KİŞİYE TAHLİYE YOLU
    İnfaz yasası dün gece Meclis'te onaylandı. Böylece yaklaşık 90 bin kişiye tahliye yolu açıldı.

    YORMAYIN MEZARCIYI
    'da mermerci Tarık Gündüz (35), hazırladığı mezar taşıyla şok etti: Evde kalın bize iş çıkarmayın!

    KEZZAP ÖLDÜRDÜ
    'da virüsten korkan Mukaddes Tunç, kezzapla evi temizledi. Ama zehirlendi. Hayatını kaybetti.
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