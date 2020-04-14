Prof. Ateş Kara açıkladı: Tedbirlerin yansımasını görmeye başladık.
Ağır hasta sayımız düştü. Bunlar Türkiye için güzel gelişmeler.
ŞAŞIRDAN GELİŞME
Sokağa çıkma yasağı bitti. Adanalılar şırdana akın etti.
Sosyal mesafe kuralına uyup şırdancılarda sıraya girdi. Siparişlerini verdi.
90 BİN KİŞİYE TAHLİYE YOLU
İnfaz yasası dün gece Meclis'te onaylandı. Böylece yaklaşık 90 bin kişiye tahliye yolu açıldı.
YORMAYIN MEZARCIYI
Samsun'da mermerci Tarık Gündüz (35), hazırladığı mezar taşıyla şok etti: Evde kalın bize iş çıkarmayın!
KEZZAP ÖLDÜRDÜ
Bursa'da virüsten korkan Mukaddes Tunç, kezzapla evi temizledi. Ama zehirlendi. Hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayımız düştü. Bunlar Türkiye için güzel gelişmeler.
ŞAŞIRDAN GELİŞME
Sokağa çıkma yasağı bitti. Adanalılar şırdana akın etti.
Sosyal mesafe kuralına uyup şırdancılarda sıraya girdi. Siparişlerini verdi.
90 BİN KİŞİYE TAHLİYE YOLU
İnfaz yasası dün gece Meclis'te onaylandı. Böylece yaklaşık 90 bin kişiye tahliye yolu açıldı.
YORMAYIN MEZARCIYI
Samsun'da mermerci Tarık Gündüz (35), hazırladığı mezar taşıyla şok etti: Evde kalın bize iş çıkarmayın!
KEZZAP ÖLDÜRDÜ
Bursa'da virüsten korkan Mukaddes Tunç, kezzapla evi temizledi. Ama zehirlendi. Hayatını kaybetti.