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    • 10.04.2020 Gazete
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    Coronavirüs aşısı için çalışan Prof. Dr. 'dan müjdeli haber: Tarih umut doluyor insan

    Coronavirüs aşısı geliştirmek için ekibiyle birlikte laboratuvarda kendini karantinaya alan Prof. Dr. , dün sabah 'yi heyecanlandıran bir paylaşım yaptı. Prof. Dr. Ercüment Ovalı, ekibiyle kurdukları sistemin güvenli olduğunu söyledi. Tedavi için tarih verdi: için sözleştik.

    Tarih 23 Nisan umut doluyor insan

    Coronavirüs aşısı geliştirmek için ekibiyle birlikte laboratuvarda kendini karantinaya alan Prof. Dr. Ercüment Ovalı, dün sabah 'yi heyecanlandıran bir paylaşım yaptı.


    Acıbadem Labcell Hücresel Tedavi Laboratuvarı sorumlusu Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. , Ercüment Ovalı, geçtiğimiz günlerde aşı çalışması için ekibiyle birlikte karantinaya girmişti.

    Ovalı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "7 gün 16 saat laboratuvarda çalıştıktan sonra artık kurduğumuz sistemin güvenli olduğu kanıtlandı. Şimdi kahramanlarım içeri giriyor. Kaldığım yerden onlar devam edecek. İlk ekip @YurtseverBulut, Gözde, Recai, sonra sayıları kademeli olarak artacak. 23 Nisan için sözleştik" ifadelerini kullandı.

    'KONVELSAN PLAZMA' NEDİR?
    Ovalı'nın sunduğu plazma tedavisi projesi Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmıştı. Ovalı, tedavi yöntemiyle ilgili şu ifadeleri kullanmıştı: Bilimsel verilere göre şu an elimizdeki en etkili tedavi ile karşı karşıya olduğumuzu belirtmek istiyorum. Bu, 'Konvelsan plazma' dediğimiz insanların çok kısa sürede hayatına dokunabilecek bir tedavi metodu. 'Konvelsan plazma' dediğimiz şey, bağışık insanların kanının diğer insanların tedavisi için kullanılması. Bu metot, EBOLA, H1N1, SARS ve MERS verisine baktığımız zaman etkili oldu.

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