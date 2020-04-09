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    • 09.04.2020 12:26
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    Son dakika: Prof. Dr. 'dan le ilgili heyecanlandıran paylaşım!

    Dünyayı etkisi altına alan ü durdurmak için bilim insanları aşı ve ilaç çalışmalarına hız kesmeden devam ederken Türk profesörden heyecanlandıran bir paylaşım geldi. Koronavirüs aşısı için ekibiyle çalışan Prof. Dr. Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Artık kurduğumuz sistemin güvenli olduğu kanıtlandı. Şimdi kahramanlarım içeri giriyor. için sözleştik" ifadelerini kullandı.

    Türk profesörden heyecanlandıran paylaşım!

    aşısı için ekibiyle birlikte çalışmalar yürüten Prof. Dr. Ercümen Ovalı'dan 'yi heyecanlandıran bir paylaşım geldi. Twitter hesabından açıklama yapan Ovalı, "Artık kurduğumuz sistemin güvenli olduğu kanıtlandı. Şimdi kahramanlarım içeri giriyor. için sözleştik" dedi.

    Korona virüs aşısı geliştirmek için ekibiyle birlikte laboratuvarda kendini karantinaya alan Prof. Dr. , bu sabah Türkiye'yi heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu.

    Ovalı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "7 gün 16 saat laboratuvarda çalıştıktan sonra artık kurduğumuz sistemin güvenli olduğu kanıtlandı. Şimdi kahramanlarım içeri giriyor. Kaldığım yerden onlar devam edecek. İlk ekip @YurtseverBulut, Gözde, Recai, sonra sayıları kademeli olarak artacak. 23 Nisan için sözleştik" ifadelerini kullandı.

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