Coronavirüs salgını nedeniyle sınav takvimi güncellendi. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Alan Bilgisi Testi'nin 12-13 Eylül'de, KPSS Genel Yetenek- Genel Kültür- Eğitim Bilimleri oturumlarının 6 Eylül'de, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT)'nin ise 20 Eylül'de gerçekleşeceğini belirtti.
KPSS Eylül’de! Coronavirüs salgını nedeniyle sınav takvimi güncellendi
Coronavirüs salgını nedeniyle sınav takvimi güncellendi. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Alan Bilgisi Testi'nin 12-13 Eylül'de, KPSS Genel Yetenek- Genel Kültür- Eğitim Bilimleri oturumlarının 6 Eylül'de, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT)'nin ise 20 Eylül'de gerçekleşeceğini belirtti.
- Güncel
- 28.03.2020
- Gazete
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