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Eylül’de! Coronavirüs salgını nedeniyle sınav takvimi güncellendi

Coronavirüs salgını nedeniyle sınav takvimi güncellendi. Başkanı Prof. Dr. , () Lisans Alan Bilgisi Testi'nin 'de, KPSS - Eğitim Bilimleri oturumlarının 6 Eylül'de, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi ()'nin ise 'de gerçekleşeceğini belirtti.

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KPSS Eylül’de
Coronavirüs salgını nedeniyle sınav takvimi güncellendi. Başkanı Prof. Dr. , Kamu Personel Seçme Sınavı () Lisans Alan Bilgisi Testi'nin 12-13 Eylül'de, KPSS - Genel Kültür- Eğitim Bilimleri oturumlarının 6 Eylül'de, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi ()'nin ise 'de gerçekleşeceğini belirtti.

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