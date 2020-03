Miraçta yapılan ibadetler, Allah'tan gelen davete icabet etmek gibi görülmelidir. Yürekten gelerek yapılmalıdır. Yapılan ibadetler, maddeden tamamen uzaklaşarak tamamen bu gecede maneviyata yönelmeyi temsil edecektir. Pek çok açıdan bu huzurlu geceyi ibadetler ile geçirmenin önemi vardır. Her sene camilerde yapılan namazlar bu sene ne yazık ki salgın nedeniyle yapılamayacak olsa da tüm ibadetlerin evden yapılabileceği Diyanet tarafından açıklanmıştır. İslam inancında, Peygamberimiz HZ Muhammed'in göğe yükselmesi hadisesi. Aslen "yükseğe çıkma" anlamına gelen söz,Arapça uruc (merdiven) kökünden gelir.

Miraç Kandili'nde Yapılması Gereken İbadetler

Miraç Kandili'nde bol bol dua etmeyi unutmayınız. Ancak sadece dualar ile sınırlı kalınmamalıdır. Cuma ve Cumartesi olarak 2 gün oruç tutulabilir. Tek bir gün oruç tutmak uygun görülmemektedir. Bu nedenle 2 gün oruç tutmaya dikkat edilmelidir. Kılınacak olan yatsı namazı ardından bu geceye özel olan 12 rekat namaz kılınmalı. Namazın ardından salavat getirilmeli ve son olarak bireysel dualara geçilmelidir.

Allahu Teala bu gecede günahların affedileceğini müjdelemiştir. Tevbe ve istiğfar Miraç Kandili gecesinde bol bol edilmelidir.

Yapılacak olan ibadetler kısaca şöyledir;

Oruç Tutmak

Kuranı Kerim Okumak

Salavat Getirmek

Kaza ve Nafile Namazları Kılmak

Tefekkür

Tevbe ve İstiğfar Etmek

Miraç gecesinde Peygamber Efendimize hediye edilen Bakara Suresinin son iki ayeti de özellikle bu gece bol bol okunmalıdır. Kuranı Kerim her zaman okunmalıdır tabi ama özellikle bu gecede Bakara Suresi okunması ile ilgili Kütüb-ü Sitte'de Abdullah Bin Mesut'tan -radıyallâhu anh- rivayet olunan bir hadis-i şerifte söyle buyurmuştur;

"Her kim geceleyin Bakara Sûresi'nden bu iki âyeti okursa ona yeter."

Peygamberimizin okuduğu özel dua

Peygamber Efendimiz, üç aylara eriştiğinde diğer günlere nazaran ibadetlerini daha da artırıyor ve sık sık şu duayı okuyordu: "Allahümme bârik lena fî recebe ve şa'bân ve belliğna ramazan (Allah'ım Recep ve Şaban ayını bize bereketli kıl ve bizi Ramazan ayına ulaştır)."



Kandiller geçidi olarak adlandırılan, Regâib, Miraç, Berat ve Kadir gecelerinin de içindebulunduğu 3 aylar, kendimizi denetleme ve değerlendirmenin, taat, ibadet ve şükürlerimizi artırmanın, bir kere daha geçmişimizin muhasebesini yapıp geleceğe hazırlıklı olmanın bir vesilesidir. Regâib gecesi, müminlerin mağfiret mevsimi 3 aylara rağbet etmeleri ve onun taşıdığı manalardan, değerlerden istifade etmeleri gerektiğine dair mesaj yüklü bir gecedir. Sahabe efendilerimiz peygamber efendimizin 3 aylardaki ibadetini, orucunu şöyle anlatıyor:



Said İbnu Cübeyr (ra)'e Receb ayındaki oruçtan sordum. Bana şu cevabı verdi: İbnu Abbas (ra)'ı dinledim, şöyle demişti: "Resulullah (sav) Recep ayında bazı yıllarda öyle oruç tutardı ki biz, "(Galiba) hiç yemeyecek (ayın her gününde tutacak)" derdik. (Bazı yıllarda da öyle) yerdi ki biz, (Galiba) hiç tutmayacak" derdik."

Miraç Kandilini Nasıl Değerlendirmeliyiz?

Miraç Kandili her Müslüman tarafından coşkuyla ibadet yaparak kutlanmalıdır. Bol duaların, ibadetlerin ve maneviyatın gecesidir. Tüm dünya işlerinden sıyrılmak ve kudretli gecenin her dakikasını ibadet ile geçirmek büyük önem taşımaktadır. Kandil günü öncesinde oruç tutulabilir. Cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle bir gün oruç tutulabilir. Oruç tutulması tavsiye edilmektedir. Ancak sağlık durumunuz el vermiyor ise oruç tutmayabilirsiniz. Yatsı namazına kadar bol bol Kuran-ı Kerim okunur. Bakara Suresi bu gece bol bol okunmalı. Yatsı namazının sonrasında Efendimize Salavat getirilmeli ve tüm bunların ardından bol bol dua edilmelidir. Duaların kabul olduğu bu gece her Müslüman için büyük önem taşımaktadır. Günahlar için bol bol tevbe ve istiğfar edilmelidir. 12 rekat olan nafile namazı kılınmalı ve namaz borcu olanlar kaza namazlarını kılmalıdır. Bu geceyi hayırla geçirmek önemlidir.

Miraç Kandili Peygamberimizin okuduğu dilek duası

Duaların kabul olduğu özel vakitler vardır. Miraç Kandili de o vakitlerden ve o kıymetli gecelerden biridir. Bu gecede edilecek dualar reddolunmaz. Peki dileklerinizin kabulü için nasıl dua etmelisiniz? Aşağıda vereceğimiz duayı Peygamberimiz gözleri kör olan birinin isteği üzerine söylemiştir. O kişi Hazreti Muhammed'e gelip 'Ya Resulallah! Allahü teâlâya dua et, gözlerim açılsın' deyince ona abdest alıp aşağıdaki duayı etmesini söylemiştir. -"Yâ Rabbi! Sana yalvarıyorum. Sevgili Peygamberin Muhammed aleyhisselamı araya koyarak, senden istiyorum. Ey çok sevdiğim Peygamberim Muhammed aleyhisselam, seni vesile ederek, Rabbime yalvarıyorum. Senin hatırın için kabul etmesini istiyorum. Ya Rabbi, bu yüce Peygamberi bana şefaatçi eyle! Onun hürmetine duamı kabul et!"

Tırmizi'nin aktardığına göre bu duayı okuyanlar dileklerine ve isteklerine kavuşmuşlardır.

Miraç Kandili

İslam inancında, Peygamberimiz HZ Muhammed'in göğe yükselmesi hadisesi. Aslen "yükseğe çıkma" anlamına gelen söz,Arapça uruc (merdiven) kökünden gelir.

El-Aksa Camii

"Yolculuk yapmak" anlamındaki fiilin türevi olan ve "gece yolculuğu" anlamında kullanılan İsra, dini terminolojide Muhammed'in geceleyin Mekke'deki Mescid-i Haram'dan Burak adı verilen binek üzerinde Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya götürülmesini, Miraç ise göğe yükselmesini ifade eder. Dolayısıyla İsra ve Miraç olarak da anılır.

Miraç Kandili ayet ve hadisler

Miraç'tan bahseden ayetler Necm suresinde 13-18. ayetlerde geçer: Bununla birlikte surenin baştan itibaren ele alınması ifadelerin Muhammed'in göğe yükselmesi ile bağlantılı anlatımlar olarak algılanmasını güçleştirmektedir.