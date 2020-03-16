Yaşanan gelişmelerle birlikte petrol fiyatları düşecek mi sorusu milyonlarca kişinin aklına geldi. ABD Merkez Bankası (Fed) indirimine rağmen piyasalarda koronavirüs (Kovid-19) salgını ve Rusya-Suudi Arabistan arasındaki üretim savaşları nedeniyle oluşan olumsuz beklentiler, petrol fiyatlarındaki düşüşün sürdürmesine neden oluyor. Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya hızla yayılan Kovid-19 salgını nedeniyle ekonomik büyüme beklentileri ve petrol tüketimi zayıflıyor ve fiyatlar üzerinde baskı da devam ediyor.

BENZİN FİYATLARI NE KADAR?

Ankara'da ortalama 6.13 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5.62 lira oldu. Benzinin litresi İstanbul'da 6.04'dan 5.53 liraya düştü. İzmir'de de benzin fiyatı 6.14 liradan 5.63 lira.