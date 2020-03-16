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düşecek mi? Uzmanlardan petrol fiyatları için çarpıcı ikaz! Benzin, ne kadar?

Son dakika haberine göre dünya genelinde koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılması ve petrol piyasasındaki arz fazlası nedeniyle Brent türü ham petrolün varil fiyatı 30 doların altına düştü. Geçtiğimiz hafta ülkemizde benzin ve motorin fiyatlarının düşmesi araç sahiplerinin yüzünü güldürmüştü. Bu kapsamda milyonlarca araç sahibi " düşecek mi?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Uzmanlar petrol fiyatları için çarpıcı ikaz yapıldı. Peki, 16 Mart benzin ve ne kadar oldu? İşte merak edilen detaylar

  • Güncel
  • 16.03.2020 17:25
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  • Son Güncelleme: 16.03.2020 17:34
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Petrol fiyatları düşecek mi? Uzmanlardan çarpıcı ikaz!

Yaşanan gelişmelerle birlikte petrol fiyatları düşecek mi sorusu milyonlarca kişinin aklına geldi. ABD Merkez Bankası (Fed) indirimine rağmen piyasalarda koronavirüs (Kovid-19) salgını ve Rusya-Suudi Arabistan arasındaki üretim savaşları nedeniyle oluşan olumsuz beklentiler, petrol fiyatlarındaki düşüşün sürdürmesine neden oluyor. Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya hızla yayılan Kovid-19 salgını nedeniyle ekonomik büyüme beklentileri ve petrol tüketimi zayıflıyor ve fiyatlar üzerinde baskı da devam ediyor.

BENZİN FİYATLARI NE KADAR?

Ankara'da ortalama 6.13 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5.62 lira oldu. Benzinin litresi İstanbul'da 6.04'dan 5.53 liraya düştü. İzmir'de de benzin fiyatı 6.14 liradan 5.63 lira.

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