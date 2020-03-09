Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için mesaj yayınladı. Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Fedakarlıklarıyla, sevgileriyle ve başarılarıyla hayatın her alanında bulunan kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum" ifadesini kullandı.
Oktay’dan anlamlı mesaj
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için mesaj yayınladı. Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Fedakarlıklarıyla, sevgileriyle ve başarılarıyla hayatın her alanında bulunan kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum" ifadesini kullandı.
- Güncel
- 09.03.2020
- Gazete
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