Kadın özel harekatçılar TAKVİM'e konuştu: Vatanı sevmenin kadını erkeği yok

Onlar hem anne, hem eş, hem de terörle mücadelede en ön saflarda vatanını savunan kadın özel harekatçılar. Bu zorlu görevi yerine getirirken annelik ve eş olmanın da tüm gereklerini yine başarıyla yerine getiriyorlar. TAKVİM, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadın özel harekatçılarla konuştu. Vatanını sevmenin kadını erkeği olmadığını söyleyen kahramanlar, "Kadın ve erkek hep birlikte vatan mücadelesi veriyoruz. Biz bunu bir meslek olarak değil bir vatan borcu olarak görüyoruz. Her zaman her yerde her daim hazırız" dedi.
OMUZ OMUZA
Aldıkları zorlu eğitimlerin ardından gösterdikleri başarılar ve kurtardıkları hayatlarla Jandarma Genel Komutanlığının gururu olan kadın jandarma personeli, erkek meslektaşlarıyla omuz omuza büyük bir özveriyle görev yapıyor.
YARIŞ ATLARINA ANNE DOKUNUŞU
Az sayıdaki kadın seyislerden biri olan iki çocuk annesi Özlem Akça, işini severek yapıyor.
ARAÇLARA KADIN ELİ DEĞDİ
Türkiye genelindeki bazı benzin istasyonlarında kadınlar, daha fazla iş bulmaya başladı.
Burak Erdem ÇELİK
OMUZ OMUZA
Aldıkları zorlu eğitimlerin ardından gösterdikleri başarılar ve kurtardıkları hayatlarla Jandarma Genel Komutanlığının gururu olan kadın jandarma personeli, erkek meslektaşlarıyla omuz omuza büyük bir özveriyle görev yapıyor.
YARIŞ ATLARINA ANNE DOKUNUŞU
Az sayıdaki kadın seyislerden biri olan iki çocuk annesi Özlem Akça, işini severek yapıyor.
ARAÇLARA KADIN ELİ DEĞDİ
Türkiye genelindeki bazı benzin istasyonlarında kadınlar, daha fazla iş bulmaya başladı.
Burak Erdem ÇELİK
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