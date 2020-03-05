Ceza sistemini tamamen değiştirecek ve yargıdaki kronik problemleri çözecek yeni yargı sistemi son durum nedir? Yeni yargı sisteminde hangi suçlara af gelecek? Genel af ve ceza indirimi çıkacak mı? İnfaz sisteminde değişikliğe ilişkin yasa tasarısında artık sona gelindiği belirtiliyor. Tasarıda bazı suçların ceza indirimi kapsamı dışında olması planlanıyordu. Ancak bu durumun, anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olabilme ihtimali nedeniyle suça göre indirim formülü masada yer alıyor. Peki, hangi suçlara af gelecek? 2020 Mart ayında genel af ceza indirimi çıkacak mı? İşte, yeni yargı sistemi son durum gelişmeleri!

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