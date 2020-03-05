Bugünkü
Takvim

son durum: ? ve çıkacak mı?

ne yönelik düzenlemeler sonrası sorusu gündem oldu. ve çıkacak mı? Geçtiğimiz yıldan itibaren kamuoyunda genel af ve ceza indirimi beklentisi yer alıyor. Son gelişmelerle birlikte mahkum yakınlarının beklentisi arttı. Taslağın masada olduğu ve son şekil verildiği belirtilirken, düzenlemenin tamamlandıktan sonra Başkan Erdoğan’a sunulması bekleniyor. Başkan Erdoğan onaylandıktan sonra yasa yürürlüğe girecek. Peki, hangi suçlara af gelecek? Mart ayında genel af ? İşte,

  • Güncel
  • 05.03.2020 12:43
  •  - 
  • Son Güncelleme: 05.03.2020 12:44
ABONE OL
Yeni yargı sisteminde hangi suçlara af gelecek?

Ceza sistemini tamamen değiştirecek ve yargıdaki kronik problemleri çözecek yeni yargı sistemi son durum nedir? Yeni yargı sisteminde hangi suçlara af gelecek? Genel af ve ceza indirimi çıkacak mı? İnfaz sisteminde değişikliğe ilişkin yasa tasarısında artık sona gelindiği belirtiliyor. Tasarıda bazı suçların ceza indirimi kapsamı dışında olması planlanıyordu. Ancak bu durumun, anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olabilme ihtimali nedeniyle suça göre indirim formülü masada yer alıyor. Peki, hangi suçlara af gelecek? 2020 Mart ayında genel af ceza indirimi çıkacak mı? İşte, yeni yargı sistemi son durum gelişmeleri!

Detaylar için bir sonraki sayfaya geçiniz...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Güncel Yeni yargı sistemi son durum: Hangi suçlara af gelecek? Genel af ve ceza indirimi çıkacak mı?
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri