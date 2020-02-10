Son dakika af ve yargı reformu haberleri: Af ve ikinci yargı paketi maddeleri ve son durum vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Son olarak Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Yargı Reformu Stratejisi'ndeki yeniliklerle infaz usullerini geliştirmeyi, güncel teknolojileri de sisteme entegre etmeyi amaçladıklarını kaydetti. Aynı zamanda Başkan Erdoğan'da geçen günlerde kurmayları ile infaz sisteminde yapılacak değişikliği ele almıştı. Başkan Erdoğan, alternatif infaz yöntemlerinin uygulanmasında bazı sıkıntılar yaşanabileceğini belirterek bu konuda daha kapsamlı bir çalışma yapılması talimatı vermişti. Detaylar takvim.com.tr'de

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