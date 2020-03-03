Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın af açıklamasının ardından yeni gelişmeler araştırılmaya başladı. Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan ancak nihai şeklini siyasetin vereceği düzenleme ile infaz sisteminde köklü değişikler yapılıyor. Ceza adaletini pekiştirici adımlar atılıyor. Evde infaz, geceleyin infaz gibi alternatif infaz sistemleri geliştiriliyor.

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