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kurmayları, ile ikinci yargı paketi için görüşmelerin devam ettiğini ve olumlu neticeler alacaklarını söyledi. Kurmaylar "AK Parti ile kendi önerilerimiz ve AK Parti'nin teklifinin uyuşan yönleri üzerinde sık sık bir araya geliyoruz. Görüşmelerimiz devam ediyor. Olumlu neticeler alacağımızı kuvvetle tahmin ediyoruz" diye konuştu.

  • Güncel
  • 04.03.2020 09:59
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  • Son Güncelleme: 03.04.2020 13:49
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Ceza indirimi uygulanacak mahkumlar hangileri?

Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın af açıklamasının ardından yeni gelişmeler araştırılmaya başladı. Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan ancak nihai şeklini siyasetin vereceği düzenleme ile infaz sisteminde köklü değişikler yapılıyor. Ceza adaletini pekiştirici adımlar atılıyor. Evde infaz, geceleyin infaz gibi alternatif infaz sistemleri geliştiriliyor.

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