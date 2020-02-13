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Af için son dakika gelişmesi: Kritik tarih belli oldu

? Af ve ceza infaz indirimi haberleri son durum nedir? Başkan 'a sunulan ve kısa bir süre içerisinde Meclis gündemine gelmesi beklenen düzenleme ile cezasızlık algısı ortadan kaldırılacak. 1 ay hapis cezası bile alan birisi belirli bir süre cezaevinde kalacak.

  • Yaşam
  • 14.02.2020 09:17
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  • Son Güncelleme: 03.03.2020 17:59
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Af için son dakika gelişmesi: Kritik tarih belli oldu

Af için son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Bu anlamda af bekleyen binlerce kişi af yasası haberlerini yakından takip ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'af yasası'nı Meclis'e getireceklerini söylemesinin ardından; cinsel istismar, uyuşturucu, örgütlü suçlar, terör suçları, kasten adam öldürme ve mükerrer suçlar haricinde yer alan suçlara infaz indirimi yapılacak.

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