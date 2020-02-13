Af için son dakika gelişmesi: Kritik tarih belli oldu

Af için son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Bu anlamda af bekleyen binlerce kişi af yasası haberlerini yakından takip ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'af yasası'nı Meclis'e getireceklerini söylemesinin ardından; cinsel istismar, uyuşturucu, örgütlü suçlar, terör suçları, kasten adam öldürme ve mükerrer suçlar haricinde yer alan suçlara infaz indirimi yapılacak.

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