Çocukları PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin Diyarbakır'daki HDP binası önünde başlattıkları eylem, 174'üncü gününe girdi. Oğlu Müslüm (25) için eylemde olan Şevket Altıntaş, "5 yıl oldu, suçu ne günahı ne? Ben çocuğumu istiyorum" dedi.
Evlat nöbeti devam ediyor
Çocukları PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin Diyarbakır'daki HDP binası önünde başlattıkları eylem, 174'üncü gününe girdi. Oğlu Müslüm (25) için eylemde olan Şevket Altıntaş, "5 yıl oldu, suçu ne günahı ne? Ben çocuğumu istiyorum" dedi.
- Güncel
- 24.02.2020
- Gazete
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