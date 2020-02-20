Hisse devri için 4 ayaklı çalışma

CHP'nin İş Bankası hisselerinin Hazine'ye devri için formüller üzerinde çalışılıyor. Önce konuya teknik, hukuki, iktisadi ve bankacılık çerçevesinde bakılacak. Bir siyasi partinin ticari işletmede yer almasının hukuka uygun olup olmadığı ele alınacak.