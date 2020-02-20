Bugünkü
Takvim

Hisse devri için 4 ayaklı çalışma

CHP'nin İş Bankası hisselerinin Hazine'ye devri için formüller üzerinde çalışılıyor. Önce konuya teknik, hukuki, iktisadi ve bankacılık çerçevesinde bakılacak. Bir siyasi partinin ticari işletmede yer almasının hukuka uygun olup olmadığı ele alınacak.

ABONE OL
Hisse devri için 4 ayaklı çalışma
CHP'nin İş Bankası hisselerinin Hazine'ye devri için formüller üzerinde çalışılıyor. Önce konuya teknik, hukuki, iktisadi ve bankacılık çerçevesinde bakılacak. Bir siyasi partinin ticari işletmede yer almasının hukuka uygun olup olmadığı ele alınacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Güncel Hisse devri için 4 ayaklı çalışma
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri