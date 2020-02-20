20 Şubat Suriye idlip operasyonu son dakika haberleri! Suriye'de rejim askerlerinin ilerleyişini engellemek için sabah saatlerinde TSK cephelere tanklarla intikale başladı. TSK, İdlib'de rejimin sivillere yönelik saldırıları ve ilerleyişini engellemek için ÇNR ve fırtına obüsleriyle peş peşe atışlar yapıyor. Rejim uçakları ve İnsansız Hava Araçları (İHA) ise bölgede uçuş yapıyor. İdlip son durum nedir? Serakib ilçesi, Şam ile Halep'i birbirine bağlayan M5 karayolu ile İdlib-Lazkiye-Halep bağlantısını sağlayan M4 karayolunun birleştiği stratejik bir noktada yer alıyor.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ