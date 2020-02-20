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20 Şubat operasyonu haberleri! harekete geçti! İdlib Neyrab nerede, son durum nedir?

20 Şubat haberleri! Başkan Erdoğan'ın Toplantısı'nda harekatı için an meselesi ifadesini kullanmasının ardından İdlib'de bir gelişmesi yaşandı. İdlib'de Esad rejiminin ele geçirdiği bölgelere komandoları ve tanklarları intikale başladı. Öte yandan rejimin ilerlemesini engellemek için ÇNR ve fırtına obüsleriyle atışlar yapılıyor. rejimi güçlerine karşı operasyon başlatan ılımlı askeri muhalifler, Neyrab köyüne girdi. Köyde şiddetli lar devam ediyor. 'nin ağır silahları ve zırhlı araçları komandolar ile birlikte bölgede. Sevkiyat uzmanlar tarafından eşi benzeri görülmemiş olarak yorumlanıyor

  • Güncel
  • 20.02.2020 18:26
  •  - 
  • Son Güncelleme: 20.02.2020 18:26
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TSK harekete geçti! Suriye idlip operasyonu başladı

20 Şubat Suriye idlip operasyonu son dakika haberleri! Suriye'de rejim askerlerinin ilerleyişini engellemek için sabah saatlerinde TSK cephelere tanklarla intikale başladı. TSK, İdlib'de rejimin sivillere yönelik saldırıları ve ilerleyişini engellemek için ÇNR ve fırtına obüsleriyle peş peşe atışlar yapıyor. Rejim uçakları ve İnsansız Hava Araçları (İHA) ise bölgede uçuş yapıyor. İdlip son durum nedir? Serakib ilçesi, Şam ile Halep'i birbirine bağlayan M5 karayolu ile İdlib-Lazkiye-Halep bağlantısını sağlayan M4 karayolunun birleştiği stratejik bir noktada yer alıyor.

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