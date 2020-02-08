İzmir-İstanbul seferini yaparken Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçakta 3 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerden Alev Gençoğlu (60), İstanbul'da defnedildi. Gençoğlu'nun normalde 21.00 olan biletini, 17.00'ye aldırıp koltuk numarasını da değiştirdiği öğrenildi. Gençoğlu'nun yakın arkadaşı Dilek Pırıldar, "Uçağa binmeden önce 'Geliyorum, bileti erkene aldım' dedi" diyerek ağladı.
Alev Gençoğlu
Tedavisi süren ilk pilot Mahmut Aslan ve ikinci pilot Güney Koreli F. Pondaag'ın ifadesi alınacak.
F. Pondaag
Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan ve Pegasus'un sahibi Ali Sabancı, hastanede yaralıları ziyaret etti.
Alev Gençoğlu
Tedavisi süren ilk pilot Mahmut Aslan ve ikinci pilot Güney Koreli F. Pondaag'ın ifadesi alınacak.
F. Pondaag
Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan ve Pegasus'un sahibi Ali Sabancı, hastanede yaralıları ziyaret etti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.