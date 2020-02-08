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'deki da hayatını kaybetmişti... Önce uçuş saatini, sonra da koltuğunu değiştirdiği ortaya çıktı

Havalimanı'na inerken pistten çıkan uçakta hayatını kaybeden ’nun önce uçuş saatini, sonra da koltuğunu değiştirdiği ortaya çıktı.

Şanssız bilet
İzmir-İstanbul seferini yaparken Havalimanı'nda pistten çıkan uçakta 3 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerden (60), 'da defnedildi. Gençoğlu'nun normalde 21.00 olan biletini, 17.00'ye aldırıp koltuk numarasını da değiştirdiği öğrenildi. Gençoğlu'nun yakın arkadaşı Dilek Pırıldar, "Uçağa binmeden önce 'Geliyorum, bileti erkene aldım' dedi" diyerek ağladı.


Alev Gençoğlu



Tedavisi süren ilk pilot ve ikinci pilot Güney Koreli F. Pondaag'ın ifadesi alınacak.


F. Pondaag




Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan ve Pegasus'un sahibi , hastanede yaralıları ziyaret etti.






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