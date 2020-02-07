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Sabiha Gökçen'deki uçak kazasında kahreden detay! Erol Evgin'de...

Pegasus Hava Yollarının İzmir-İstanbul seferini yapan uçağın 5 Şubat'ta İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na indikten sonra pistten çıkarak kaza yapması sonucu hayatını kaybeden Alev Gençoğlu için Kadıköy Erenköy Galip Paşa Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı. Alev Gençoğlu ile ilgili kahreden bir detay ortaya çıkarken, camideki başka bir cenaze gelen Sanatçı Erol Evgin de aileye taziyede bulundu.

07.02.2020 17:00 - Son Güncelleme: 07.02.2020 18:49
Sabiha Gökçen'deki uçak kazasında kahreden detay! Erol Evgin'de...

Pegasus Hava Yollarının İzmir-İstanbul seferini yapan uçağın 5 Şubat'ta İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na indikten sonra pistten çıkarak kaza yapması sonucu hayatını kaybeden Alev Gençoğlu için Kadıköy Erenköy Galip Paşa Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı.

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Sabiha Gökçen'deki uçak kazasında kahreden detay! Erol Evgin'de...

Cenazeye Gençoğlu'nun annesi Hayriye Gençoğlu, ağabeyi Hakan Gençoğlu, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, sanatçı Erol Evgin ile vatandaşlar katıldı.

Sabiha Gökçen'deki uçak kazasında kahreden detay! Erol Evgin'de...

Gençoğlu'nun arkadaşı Dilek Parıldar, arkadaşının İstanbul'da düzenli muayene olduğu ancak İzmir'e taşınan doktoruna kontrole gittiğini, sabah gidip akşam dönmek üzere yola çıktığını söyledi.

Sabiha Gökçen'deki uçak kazasında kahreden detay! Erol Evgin'de...

Parıldar, "Alev aslında 21.00 uçağı ile dönecekti ama biletini değiştirmiş. Maalesef kazada kendisini kaybettik. Büyük üzüntü içerisindeyiz" dedi.

Sabiha Gökçen'deki uçak kazasında kahreden detay! Erol Evgin'de...

Alev Gençoğlu'nun cenazesi, Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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