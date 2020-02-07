Sabiha Gökçen'deki uçak kazasında kahreden detay! Erol Evgin'de...

Pegasus Hava Yollarının İzmir-İstanbul seferini yapan uçağın 5 Şubat'ta İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na indikten sonra pistten çıkarak kaza yapması sonucu hayatını kaybeden Alev Gençoğlu için Kadıköy Erenköy Galip Paşa Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı. Alev Gençoğlu ile ilgili kahreden bir detay ortaya çıkarken, camideki başka bir cenaze gelen Sanatçı Erol Evgin de aileye taziyede bulundu.

07.02.2020 17:00 - Son Güncelleme: 07.02.2020 18:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





