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  • Son Güncelleme: 04.02.2020 10:51

Son dakika: 'dan Ankara-Sivas YHT müjdesi!

Son dakika haberleri... Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan "Ankara-Sivas hattını tamamlayarak yüksek hızlı treni Sivas'a ulaştıracağız. Bu yılın ilk çeyreğinde de test sürüşlerine başlayacağız" ifadelerini kullandı.

Bakan'dan Ankara-Sivas YHT müjdesi!

Son dakika haberleri... Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan "Ankara-Sivas hattını tamamlayarak yüksek hızlı treni Sivas'a ulaştıracağız. Bu yılın ilk çeyreğinde de test sürüşlerine başlayacağız" ifadelerini kullandı.

Bakan Turhan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
"Yap-işlet-devret modeli ile gerçekleştireceğimiz Büyük İstanbul Tüneli Projesi ihalesini bu yıl yapmayı planlıyoruz."

Ayrıntılar geliyor...

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