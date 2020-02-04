Son dakika haberleri... Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan "Ankara-Sivas Yüksek hızlı Tren hattını tamamlayarak yüksek hızlı treni Sivas'a ulaştıracağız. Bu yılın ilk çeyreğinde de test sürüşlerine başlayacağız" ifadelerini kullandı.

Bakan Turhan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Yap-işlet-devret modeli ile gerçekleştireceğimiz Büyük İstanbul Tüneli Projesi ihalesini bu yıl yapmayı planlıyoruz."

Ayrıntılar geliyor...