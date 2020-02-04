Son dakika haberleri... Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan "Ankara-Sivas Yüksek hızlı Tren hattını tamamlayarak yüksek hızlı treni Sivas'a ulaştıracağız. Bu yılın ilk çeyreğinde de test sürüşlerine başlayacağız" ifadelerini kullandı.
Bakan Turhan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
"Yap-işlet-devret modeli ile gerçekleştireceğimiz Büyük İstanbul Tüneli Projesi ihalesini bu yıl yapmayı planlıyoruz."
Ayrıntılar geliyor...
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