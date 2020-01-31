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  • 31.01.2020 12:29
  • Son Güncelleme: 31.01.2020 12:31

Son dakika: Sanayi Başkanı 'den ’nin Altay tankı ile ilgili iddiasına yanıt

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı Sanayi Başkanı , Genel Başkan Yardımcısı Engin Özkoç'un Altay tankı projesinin iptaline yönelik yaptığı açıklamalara yanıt verdi. Demir, "Siyasi polemiğe hiç girmek istemiyoruz. Savunma sanayinde onlarca proje ve ihale yapılıyor. Her projenin kendine göre şartları, başlangıç koşulları var. Gidip güzelce derslerine çalışsınlar ondan sonra bizimle muhatap olsunlar" dedi.

CHP’nin Altay tankı iddialarına yanıt

'nin provokatif söylemleriyle bilinen Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Sanayii Başkanı 'in, Altay Tankı için verilen 18 aylık teslimat süreci konusunda "Elimizde motor kalmadığı için Altay'da T0 başlatılamıyor." açıklamasında bulunduğunu anımsatarak, gereği yerine getirilmediği için ihalenin feshedilmesini istemişti.

"DERSLERİNE İYİ ÇALIŞSINLAR"
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, konuya ilişkin yaptığı açıklamasında "Biz yaptığımızın her işin arkasındayız. İhalemizi son derece şeffaf ve açık bir şekilde yaptık. Beyefendi bildiğini yapsın, buyursun. Siyasi polemiğe hiç girmek istemiyoruz. Savunma sanayinde onlarca proje ve ihale yapılıyor. Her projenin kendine göre şartları, başlangıç koşulları var. Altay tankı nedir, prototip nedir? Gidip güzelce derslerine çalışsınlar ondan sonra bizimle muhatap olsunlar" ifadelerini kullandı.

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