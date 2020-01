CHP'nin provokatif söylemleriyle bilinen Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in, Altay Tankı için verilen 18 aylık teslimat süreci konusunda "Elimizde motor kalmadığı için Altay'da T0 başlatılamıyor." açıklamasında bulunduğunu anımsatarak, gereği yerine getirilmediği için ihalenin feshedilmesini istemişti.



"DERSLERİNE İYİ ÇALIŞSINLAR"

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, konuya ilişkin yaptığı açıklamasında "Biz yaptığımızın her işin arkasındayız. İhalemizi son derece şeffaf ve açık bir şekilde yaptık. Beyefendi bildiğini yapsın, buyursun. Siyasi polemiğe hiç girmek istemiyoruz. Savunma sanayinde onlarca proje ve ihale yapılıyor. Her projenin kendine göre şartları, başlangıç koşulları var. Altay tankı nedir, prototip nedir? Gidip güzelce derslerine çalışsınlar ondan sonra bizimle muhatap olsunlar" ifadelerini kullandı.