E-muhtıraya takipsizlik Genelkurmay eski Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt, 21 Kasım 2019'da hayatını kaybetti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2007'de yayınlanan e-muhtıraya ilişkin önemli bir karara imza attı. Daha önce şüpheli sıfatıyla ifade veren Büyükanıt'ın hayatını kaybetmesi nedeniyle dosyada takipsizlik kararı verildi. Böylece "e-muhtıra" soruşturma dosyası kapandı.

Genelkurmay eski Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt, 21 Kasım 2019'da hayatını kaybetti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2007'de yayınlanan e-muhtıraya ilişkin önemli bir karara imza attı. Daha önce şüpheli sıfatıyla ifade veren Büyükanıt'ın hayatını kaybetmesi nedeniyle dosyada takipsizlik kararı verildi. Böylece "e-muhtıra" soruşturma dosyası kapandı.



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