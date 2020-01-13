Bugünkü
Takvim

E-muhtıraya takipsizlik

Genelkurmay eski Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt, 21 Kasım 2019'da hayatını kaybetti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2007'de yayınlanan e-muhtıraya ilişkin önemli bir karara imza attı. Daha önce şüpheli sıfatıyla ifade veren Büyükanıt'ın hayatını kaybetmesi nedeniyle dosyada takipsizlik kararı verildi. Böylece "e-muhtıra" soruşturma dosyası kapandı.

E-muhtıraya takipsizlik
Genelkurmay eski Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt, 21 Kasım 2019'da hayatını kaybetti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2007'de yayınlanan e-muhtıraya ilişkin önemli bir karara imza attı. Daha önce şüpheli sıfatıyla ifade veren Büyükanıt'ın hayatını kaybetmesi nedeniyle dosyada takipsizlik kararı verildi. Böylece "e-muhtıra" soruşturma dosyası kapandı.

YÜKSEL TEMEL

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriE-muhtıraya takipsizlik
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri