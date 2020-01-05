Bakan Akar'dan Sarıkamış mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sarıkamış Harekatı'nın 105. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı: Tarihimizde ve toplumsal hafızamızda derin izler bırakan ve bir o kadar da hüzünlü bir destana vesile olan Sarıkamış Harekatı'nın 105'inci yıl dönümünde aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz...
- Güncel
- 05.01.2020
- Gazete
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