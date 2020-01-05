Bakan Akar'dan Sarıkamış mesajı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sarıkamış Harekatı'nın 105. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı: Tarihimizde ve toplumsal hafızamızda derin izler bırakan ve bir o kadar da hüzünlü bir destana vesile olan Sarıkamış Harekatı'nın 105'inci yıl dönümünde aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sarıkamış Harekatı'nın 105. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı: Tarihimizde ve toplumsal hafızamızda derin izler bırakan ve bir o kadar da hüzünlü bir destana vesile olan Sarıkamış Harekatı'nın 105'inci yıl dönümünde aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz... TÜM MANŞETLER