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Başkan Erdoğan'dan 'a karşı çıkan 'ye eleştiri: CHP her şeye karşı

Başkan , 'un yapılacağını tekrar etti. Projeye karşı çıkan 'yi eleştiren Erdoğan, "CHP her şeye karşı" ifadelerini kullandı.


Başkan Erdoğan, 'un yapılacağını tekrar etti. Projeye karşı çıkan 'yi eleştirdi: CHP her şeye karşı

Kanal hayata geçecek. Fakat daha şimdiden birileri 'Yaptırmayız' diyor ve müteahhitlere tehdit savuruyor. 'İhaleyi iptal ederiz' diyorlar. Sen zaten iktidara gelemeyeceksin ki... Bu millet size iktidar vermez. Her şeyin önüne dikilen bir anlayışsınız.

BOŞ TEHDİT
Başkan Erdoğan, muhalefetin Kanal İstanbul ile ilgili tehdidine, "Bu millet size iktidar vermez" dedi.

Başkan , 'nda, Modern Bilimin Öncüleri İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Sergisi açılışı ile Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı kapanış töreninde konuştu:

Kanal İstanbul projesi hayata geçecek. Birileri projeyi yaptırmayız diyor, daha şimdiden müteahhitlere tehditler savuruyor.

Geldiğimizde sizin bu aldığınız ihaleyi iptal ederiz...' diyorlar. Sen zaten iktidara gelemeyeceksin ki... Bu millet bu ülkede size iktidar vermez.



Siz yapılacak her şeyin önüne dikilen bir anlayışsınız. Dikili ağacınız yok bu ülkede ve dikili ağacı söken bir zihniyetsiniz. Bunlar Gezici, biz ise kısa bir süre önce bir günde 11 milyon fidan ve ağacı diken bir iktidarız.

denizlerin altına kadar her yerde tüm zenginlikleri keşfetme çabası içindeyiz. Cuma günü ''nin Otomobili Projesi'nin tanıtım törenine katılacağız.

İnşallah 2053 ve 2071 vizyonuyla hedeflerimize ulaşmış, medeniyetimizin yeniden yükselişinin müjdesini tüm insanlıkla paylaşmış olacağız.

BİNLERCE ALİM YETİŞTİ
Erdoğan, "İslam Medeniyeti bir ilim ve irfan medeniyetidir. İslamî bilimlerde binlerce alim yetişti. Bilimi; dünü ve bütünüyle Batı'ya hasretmek ve Müslüman âlimleri yok saymak şayet kasıtlı değilse ancak cehaletle izah edilebilir. Medeniyetler tarihini İslam tarihini görmeden yazmak mümkün değildir" diye konuştu.



Nisan ayında hizmete giren İstanbul Havalimanı'nda dün Kobanbay Ailesi, 50 milyonuncu yolcu olarak kayıtlara geçti. Erdoğan, o yolculardan Bade Kobanbay'ın (7) elini öptü.

NOEL MESAJI
Erdoğan, Hristiyanlık inancına mensup vatandaşları, 24 Aralık Noel Yortuları dolayısıyla kutladı. Erdoğan, "Barış içinde bir arada yaşayarak, bu coğrafyada ortak bir gelecek inşa etme konusundaki kararlılığımızı sürdürüyoruz" dedi.




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