Başkan Erdoğan, Kanal İstanbul'un yapılacağını tekrar etti. Projeye karşı çıkan CHP'yi eleştirdi: CHP her şeye karşı

Kanal İstanbul hayata geçecek. Fakat daha şimdiden birileri 'Yaptırmayız' diyor ve müteahhitlere tehdit savuruyor. 'İhaleyi iptal ederiz' diyorlar. Sen zaten iktidara gelemeyeceksin ki... Bu millet size iktidar vermez. Her şeyin önüne dikilen bir anlayışsınız.Başkan Erdoğan, muhalefetin Kanal İstanbul ile ilgili tehdidine, "Bu millet size iktidar vermez" dedi.Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Havalimanı 'nda, Modern Bilimin Öncüleri İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Sergisi açılışı ile Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı kapanış töreninde konuştu:Kanal İstanbul projesi hayata geçecek. Birileri projeyi yaptırmayız diyor, daha şimdiden müteahhitlere tehditler savuruyor.Geldiğimizde sizin bu aldığınız ihaleyi iptal ederiz...' diyorlar. Sen zaten iktidara gelemeyeceksin ki... Bu millet bu ülkede size iktidar vermez.Siz yapılacak her şeyin önüne dikilen bir anlayışsınız. Dikili ağacınız yok bu ülkede ve dikili ağacı söken bir zihniyetsiniz. Bunlar Gezici, biz ise kısa bir süre önce bir günde 11 milyon fidan ve ağacı diken bir iktidarız. Uzaydan denizlerin altına kadar her yerde tüm zenginlikleri keşfetme çabası içindeyiz. Cuma günü ' Türkiye 'nin Otomobili Projesi'nin tanıtım törenine katılacağız.İnşallah 2053 ve 2071 vizyonuyla hedeflerimize ulaşmış, medeniyetimizin yeniden yükselişinin müjdesini tüm insanlıkla paylaşmış olacağız.Erdoğan, "İslam Medeniyeti bir ilim ve irfan medeniyetidir. İslamî bilimlerde binlerce alim yetişti. Bilimi; dünü ve bütünüyle Batı'ya hasretmek ve Müslüman âlimleri yok saymak şayet kasıtlı değilse ancak cehaletle izah edilebilir. Medeniyetler tarihini İslam tarihini görmeden yazmak mümkün değildir" diye konuştu.Nisan ayında hizmete giren İstanbul Havalimanı'nda dün Kobanbay Ailesi, 50 milyonuncu yolcu olarak kayıtlara geçti. Erdoğan, o yolculardan Bade Kobanbay'ın (7) elini öptü.Hristiyanlık inancına mensup vatandaşları, 24 Aralık Noel Yortuları dolayısıyla kutladı. Erdoğan, "Barış içinde bir arada yaşayarak, bu coğrafyada ortak bir gelecek inşa etme konusundaki kararlılığımızı sürdürüyoruz" dedi.