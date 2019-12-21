Dışişleri’nden ABD'ye tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Kongresi'nde kabul edilen tahsisatlar yasa tasarısına tepki gösterdi. Aksoy "ABD Kongresi'ndeki olağan bir bütçe belirleme sürecinin dahi bir kez daha ABD'li siyasetçilerin kısa vadeli siyasi emellerine alet edilmesini kınıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
- Güncel
- 21.12.2019
- Gazete
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