Dışişleri’nden ABD'ye tepki Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Kongresi'nde kabul edilen tahsisatlar yasa tasarısına tepki gösterdi. Aksoy "ABD Kongresi'ndeki olağan bir bütçe belirleme sürecinin dahi bir kez daha ABD'li siyasetçilerin kısa vadeli siyasi emellerine alet edilmesini kınıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Kongresi'nde kabul edilen tahsisatlar yasa tasarısına tepki gösterdi. Aksoy "ABD Kongresi'ndeki olağan bir bütçe belirleme sürecinin dahi bir kez daha ABD'li siyasetçilerin kısa vadeli siyasi emellerine alet edilmesini kınıyoruz" değerlendirmesinde bulundu. TÜM MANŞETLER