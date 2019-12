Sabah Gazetesi yazarlarından Mahmut Övür, bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda Halk TV'nin satışını yazdı. Övür, satışta ilginç bağlantıların olduğuna dikkat çekerken CHP içerisinde de bu satış ile ilgili konuşulan enteresan bilgileri okuyucuya aktardı.

İşte Övür'ün "Halk TV satışı ve ilginç bağlantılar" başlıklı o yazısı

Siyasette sadece AK Parti çevresinde değil CHP çevresinde de ciddi bir hareketlilik var. Klasik CHP'liler, ulusalcı Kemalistler, Kılıçdaroğlu'nun FETÖ çevresiyle ilişkisinden ve HDP aşkından bir hayli rahatsızlar. Bu rahatsızlık siyasi bir yol ayrımına dönüşür mü henüz belli değil. Ancak, Muharrem İnce'ye yönelik Sözcü gazetesi üzerinden başlatılan itibarsızlaştırma projesi ve Yılmaz Ateş'in kendisini de katarak, "Partimizi FETÖ'ye teslim ettik" açıklamasının ihraçla sonuçlanması çok şeye gebe.

Her an her şey olabilir. CHP kaynıyor. CHP'li siyasi aktörlerin AK Parti içinden çıkıp partileşen "AKP'lileri" büyük bir iştahla gündemde tutmaları hayra alamet değil. Bunun amacı belli; içerideki kaynamayı durdurmak.

Bunun başarılı olup olmayacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz ama CHP'nin yayın organı olarak bilinen Halk TV'de olup bitenler yeni bir fırtınanın işaret fişeği olarak yorumlanıyor. Halk TV, Deniz Baykal'ın kurduğu ve sahip olduğu bir televizyon. Şanlıurfa Milletvekili ve CHP'nin Baykal döneminde saymanı olan Mahmut Yıldız'ın ciddi emek vererek kurduğu söylenen bu televizyonun 2 milyon dolara satıldığı konuşuluyor.

Bu durumun CHP içindeki kaynamayla da yakından ilişkili olduğu söyleniyor. Söyleniyor çünkü alan isimle, parayı veren ismin CHP'yle ilişkileri bir hayli ilginç.