Mersin'de jandarma ekiplerinin terör örgütü DEAŞ'a yönelik yaptığı operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyale de incelenmek üzere el konuldu.
- Güncel
- 04.12.2019
- Gazete
Mersin'de DEAŞ baskını
Mersin'de jandarma ekiplerinin terör örgütü DEAŞ'a yönelik yaptığı operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyale de incelenmek üzere el konuldu.
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