Mersin'de DEAŞ baskını Mersin'de jandarma ekiplerinin terör örgütü DEAŞ'a yönelik yaptığı operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyale de incelenmek üzere el konuldu.

M ersin'de jandarma ekiplerinin terör örgütü DEAŞ'a yönelik yaptığı operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyale de incelenmek üzere el konuldu. TÜM MANŞETLER