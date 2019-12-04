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Mersin'de DEAŞ baskını

Mersin'de jandarma ekiplerinin terör örgütü DEAŞ'a yönelik yaptığı operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyale de incelenmek üzere el konuldu.

DEAŞ baskını
Mersin'de jandarma ekiplerinin terör örgütü DEAŞ'a yönelik yaptığı operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyale de incelenmek üzere el konuldu.

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