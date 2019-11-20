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  • Son Güncelleme: 20.11.2019 19:24

'nin mezarı, türbesi nerededir? Osmangazi Türbesine nasıl gidilir?

Kuruluş Osman dizisi bu akşam başlıyor. Bu bağlamda hakkında araştırmalar had safhaya ulaştı. En çok merak edilenlerin başında Osman Gazi’nin mezarının nerede olduğu geliyor. Osman Gazi Söğüt’te vefat ettiği zaman babası ’nin türbesine gömülmüştür. Babası Ertuğrul Gazi ve annesi Halime (Haime) Hanım'dır. Osman Gazi Türbesine ziyarete girmek isteyenler iline ve oradan da Osmangazi ilçesinde gelerek Osman Gazi’nin türbesine gidebilirler. Bursa Tophane semtinde, Park girişinin solunda, Şehitlik Anıtının yanındadır. İşte ve türbesi hakkında merak edilenler

Osman Gazi'nin mezarı, türbesi nerededir?

Osman Gazi'nin mezarının nerede olduğu araştırılıyor. Bursa Osmangazi Türbesine nasıl gidilir? Osmanlı Devleti'nin ve hânedanlığının kurucusu olan Osman Bey, İlk Osmanlı kaynaklarına göre Anadolu'ya gelen bir Türkmen boyuna mensup olup Söğüt uç (uc) bölgesine yerleşen Ertuğrul Gazi'nin oğludur. 15. yy Osmanlı tarihçilerinden Ruhi Çelebi 1481 tarihine kadar getirdiği Tevarih-i Âli Osman adlı tarih eserinde Osman Bey'in 1320'de öldüğünü bildirmektedir.

OSMAN GAZİ TÜRBESİ NEREDE?

Bursa Tophane semtinde, Park girişinin solunda, Şehitlik Anıtının yanındadır. Osman Gazi Söğüt'te vefat ettiği zaman babası Ertuğrul Gazi'nin türbesine gömülmüştür. Bursa'nın Türklerin eline geçişinden sonra naaşı Bursa'ya getirilerek Bizans dönemine ait Saint Elia (Gümüşlü Kümbet) Kilisesine gömülmüştür.

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