TBMM Genel Kurulu'nda 1999 yılında Bülent Ecevit ile Merve Kavakçı arasında yaşanan tartışmanın bir benzeri yaşandı. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'i hedef alarak, "Bu kadına haddini bildiriniz" diye bağırdı.

20 YIL ÖNCE YAŞANANLAR İLE AYNI

Bülent Ecevit TBMM'de 1999'da milletvekili seçilen Merve Kavakçı'ya yemin etmek için kürsüye geldiği sırada "Burası devlete meydan okunacak yer değil. Lütfen bu kadına haddini bildirin" diyerek mecliste bir linç girişimi başlatmış ve yaşananlar Türk demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçmişti.

Yaşanan bu skandal olay Meclis tutanaklarına böyle yansıdı:

'ECEVİT'LE İLGİLİ KONUŞMAK HADDİNİZ DEĞİLDİR'

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç da, "Bir grup başkanvekili konuşması esnasında, rahmetli olmuş, daha önceden devlete hizmet etmiş bir Genel Başkana yönelik 'el pençe duruyordu, bilmem ne yapıyordu'. Bunlar yakışık alan şeyler değil. Çok ayıptır ve kendisini gerçekten kınıyorum. Bir grup başkanvekilinin bu kadar yakışıksız, bu kadar seviyesiz konuşması gerçekten utanılacak bir durumdur. Orada, Sayın Ecevit'in nezaketini bilenler biliyor. Bunu konuşan insanların haddini bilerek konuşması gerekir. Sayın Bülent Ecevit'le ilgili konuşmak sizin haddiniz değildir Sayın Grup Başkanvekili" dedi.

'BU NASIL BİR HAD BÖYLE'

Zengin ve Özkoç arasındaki tartışmanın devamı tutanaklara şöyle yansıdı:

Özlem Zengin: Böyle bir üslup olmaz Sayın Başkan. Ne demek, hadden bahsediyorsunuz? Bu nasıl bir had böyle?

Engin Özkoç: Böyle bir grup başkanvekilliği olmaz efendim.

Özlem Zengin: Ne demek hadden bahsediyorsun? Bu nasıl bir had? Olmaz, hayır, ben bunu reddediyorum.

'HADDİNİ BİLDİRİN'

Engin Özkoç: Böyle bir konuşma anlayışı olmaz efendim. Bir grup başkanvekili konuşuyor burada, bu kadının, bu hanımefendinin yaptığı çok ayıptır.

Özlem Zengin: Böyle bir şeyi tümden reddediyorum, ne demek 'haddiniz değil?'

Engin Özkoç: Lütfen, bu hanımefendiye haddini bildirin Sayın Başkan. Bu hanımefendiye lütfen, haddini bildirin Sayın Başkan.

Tartışmanın ardından CHP'li Özkoç'un, AK Partili Zengin'den özür dilemesi de tutanaklarda yer aldı.