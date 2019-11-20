Başkan Erdoğan'dan Özlem Zengin'e hakaret eden Engin Özkoç'a sert tepki!

AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP'li Engin Özkoç'un TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'i hedef aldığı sözlere tepki gösterdi.

Erdoğan, "Ecevit döneminde olduğu gibi dün mecliste grup başkanvekilimize edepsiz şekilde davrandılar. Bir kadın başkanvekilimize ahlaksızca saldıracak kişilere parlamentonun gereken cezayı vermesi gerek. Grup Başkanvekilimiz Özlem Hanım'a 'susturun bu kadını' diyecek kadar ahlaksız, edepsizce davranan CHP yetkililerine prim verecek değiliz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"EDEPSİZ AHLAKSIZ"

Geçmişte Ecevit yine bir bayan milletvekilimize 'susturun bu kadını' diye hakaret etmişti. Dün de herhalde ondan ilhamla Özlem Hanıma 'susturun bu hanımı' diyecek kadar edepsiz şekilde davranan bir CHP'nin yetkilileri var.

Kimse kusura bakmasın! Biz bu ahlaksızlara bu edepsizlere prim verecek durumda değiliz. Hele hele bir bayan milletvekilimize bu şekilde saldıracak olan ahlaksız, edepsizlere bu parlamento içinde, parlamentonun gereken cevabı da vermesi lazım. Ceza ise, ceza vermesi "Efendim işte özür diledi" Bıraksınlar bu işi. Başkanları şahsıma, bir diğeri yine şahsıma bu parlamentonun çatısı altında her türlü hakareti edepsizce yaptılar.

Bunların edepsizlikleri karşısında artık susmak diye bir şey yok. Gereği neyse aynen cevabını vereceğiz. Grup başkan vekilimizin hukukunu tüm grup olarak orada en yüksek seviyede koruma altına almamız hepimizin görevidir. Tüm oradaki vekil arkadaşlarımın görevidir. Burası yol geçen hanı değil. Bu parlamentonun içinde grup başkan vekili bir hanım kardeşimizin hukukunu korumak görevimizdir.

NE OLMUŞTU?

Dış politika üzerine muhalefetin eleştirilerine cevap veren AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, eski başbakanlardan Bülent Ecevit'in dönemin ABD Başkanı Bill Clinton karşısındaki duruşunu hatırlatmış, bu hatırlatma üzerine CHP sıralarında sinirler gerilmişti.

KADIN GRUP BAŞKANVEKİLİNE 'ULAN'

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in kürsüd konuşmasına müsade etmeyen CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç önce "Ulan, böyle bir Grup Başkan Vekilliği olmaz" diyerek bağırmıştı.

"BU KADINA HADDİNİ BİLDİRİNİZ"

Ardından da "Lütfen, bu kadına haddini bildirin Sayın Başkan" ifadeleriyle Zengin'i hedef almıştı.

ZİHNİYETLERİNİN DEĞİŞMEDİĞİNİN KANITI

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin şu ifadeleri kullanmıştı:

"Genel Kurul'da başörtülü vatandaşa yönelik saldırıyı konuşuyorduk. Mahmut Tanal söz aldı. Alışkınız zaten. "AK Parti yokluk, yolsuzluzluk, şerefsizlik ve dış politikada hezimet demektir" dedi.

"CLINTON KARŞISINDAKİ DURUŞUNU HATIRLATTIM"

Ben de AK Parti'nin doğrularını ve önceki dönemleri hatırlattım. Ecevit'in Clinton karşısındaki duruşunu hatırlattım. Kıbrıs için teşekkürlerimi yineledim. Kusurları varsa onu da söyleriz.

Engin Özkoç bunun üzerine hiddetlendi. Daha önce de benzer bir girişimde bulunmuştu. Ayağa kalkarak bu kadına haddini bildirin dedi. Bu lafın bir anlamı var.

"ÖZKOÇ GELİP ÖZÜR DİLEDİ"

Bu arada ara verdik. Herkes onun hatalı olduğunu biliyordu. Sonra gelip özür diledi. "Ben bilmiyorum bu kadına haddini bildirin" ne demek olduğunu dedi kendisi. Ki bu gerçek değil. Çünkü bunun farkındaydı.

"HALA AYNI KAFADALAR"

Madem bilmiyorsunuz ben hatırlatayım diyerek açıklama yaptım. Madem özür diliyorsunuz kabul ediyoruz. Ama sözlerin geçmişi vardır. Bu sizin aynı kafada olduğunuzun bir göstergedir dedim. Benim başörtülü arkadaşlarım titriyorlardı.

"SABAH BAŞKA AKŞAM BAŞKA"

Sabah genel başkanları grup toplantısında başörtülü kıza yönelik saldırıyı kınarken, akşam grup başkanvekillerinin Kavakçı hadisesine atıfta bulunurcasına şahsıma yaptığı bu saldırı, aslında zihniyetlerinin hiç değişmediğinin bir kanıtı.