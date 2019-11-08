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Hesabını HDP’den soracağım

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 55 ailenin HDP il binası önündeki oturma eylemi, 66'ncı gününe girdi. Oğlu Tuncay (19) için oturma eylemi yapan Şevket Bingöl, "Beş yıldır evladımdan haber alamıyorum. Çocuğumun hesabını HDP'den soracağım" diye konuştu.

Hesabını HDP’den soracağım
Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 55 ailenin HDP il binası önündeki oturma eylemi, 66'ncı gününe girdi. Oğlu Tuncay (19) için oturma eylemi yapan Şevket Bingöl, "Beş yıldır evladımdan haber alamıyorum. Çocuğumun hesabını HDP'den soracağım" diye konuştu.

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