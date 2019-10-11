Trump'ın ekonomi tehditleri boşa çıktı! Güç birliği Türk Lirası'nı ayakta tuttu!

Türkiye, sınır güvenliğini korumak maksadıyla Suriye'deki terör örgütlerine yönelik büyük bir harekât başlattı. Bazı ülkelerin destekleyip bazılarının karşı çıktığı, ABD'nin destek için asker çektiği operasyona yurt içinden de çok geniş kapsamlı bir destek geldi.

Daha önceki sınır ötesi operasyonlardan farklı olarak hemen hemen bütün siyasi parti temsilcileri, her görüşten bütün sanatçılar ve sivil toplum kuruluşlarının destek verdiği harekâttan TL'nin etkilenmemesi için finans kesimi de dev bir kampanyaya imza attı. Finans kesiminin önemli temsilcileri manipülatif hareketlere anında tepki gösterdi.

Doların hareketlenmesi ve borsadaki düşüş ihtimaline karşı günler öncesinden "TL'ne sahip çık, hisseni kaptırma" kampanyaları yapan finans kesimi, harekâtın başlamasının ardından "TL'den vazgeçmeyin. Belki kısa bir süre kaybettiğinizi zannedersiniz ama geleceğinizi, itibarınızı, güvenirliğinizi kazanırsınız" gibi birleştirici cümlelerle kampanyayı destekledi ve çaba karşılık buldu.

Ne ABD Başkanı Donald Trump'un 'Türk ekonomisini çökertirim' şeklindeki tehdit Tweet'i, ne de bazı ülkelerin 'desteklemiyoruz' mesajları etkili oldu ve Türk lirası varlıklar, dayanıklılığını ispat etti.

BARIŞ PINARI HAREKATI'NDA TL VARLIKLARINDA BOZULMA BEKLENMİYOR

Türkiye gazetesinin haberine göre, AA Finans Analisti ve stratejist Cüneyt Paksoy: "Yeni Ekonomi Programı sırasında ulaşılan makro denge ve disiplin sürecinin korunması, fiyat istikrarı ve finansal istikrarın sürdürülmesi adına ekonomi yönetimi tarafından harekat sürecine paralel olarak reform ve teşvik sürecinin kesintisiz devamı oldukça önemli olacaktır"

Deniz Yatırım Stratejisti Orkun Gödek: "Harekatın yerel varlıkların fiyatlama sürecine kalıcı-uzun süreli erozyona sebep olacağı beklentisi içinde değiliz"

Medley Global Advisors Direktörü Nigel Rendell: "Harekatın başlamasıyla TL ve Türkiye finansal piyasaları üzerindeki riskler aşağı yönlü hale geldi"

Rabobank Gelişen Piyasalar Kur Stratejisti Piotr Matys: "ABD Başkanı Trump, operasyona karşı çıkmadı ancak Washington'da ona yakın isimler operasyonu eleştiren açıklamalarda bulundu. ABD Kongresi'nde alınabilecek herhangi bir yaptırım kararı TL'yi etkileyebilir"

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarında düşen dolar ve yükselen borsa örneğini hatırlatan uzmanlar, Barış Pınarı Harekâtı'nın başladığı 9 Ekim'de BİST 100 endeksi yüzde 2,2 değer kaybederken, dün de düşüş eğiliminde başladı. Öte yandan dolar, TL karşısında yüzde 0,7 yükseliş yaşadı. Ancak uzmanlar, önceki operasyonlarda ilk günlerde panikle hissesini satan ya da dolar almaya kalkanların sonraki günlerde zarar ettiğini hatırlatarak yatırımcıları "Hissenizi ucuz fiyata almak için bekleyen yabancılara kaptırmayın" uyarısının yanı sıra "Kendi paranıza sahip çıkın. Kazanmak için en fazla kısa bir süre geçer" uyarısı yapıyor.

Piyasa çevreleri ayrıca Türkiye'nin bölgede güvenliği sağlamak adına attığı adımların, orta ve uzun vadede ekonomik olarak da daha güçlü Türkiye için olduğunu belirterek anlık tepkilerden kaçınılması tavsiyesinde bulunuyor. Kredi derecelendirme kuruluşu S&P ise operasyon sebebiyle Türk turizminin olumsuz etkilenebileceğini, ancak ekonominin hemen etkilenmeyeceğini, kredi notuna olumsuz etkisinin ise olmayacağını ifade etti.

OPERASYONLARDA PARA PİYASALARI

Fırat Kalkanı sarsmadı: Türkiye, Fırat Kalkanı Harekâtı'nı 24 Ağustos 2016'da devreye aldığında dolar 2,95 liraya yükseldi ancak ağustos ayının tamamında kurlarda yüzde 1'lik düşüş yaşandı. Borsaya bakıldığında da harekâtın başladığı 24 Ağustos 2016'da yüzde 1,6'lık düşüş yaşansa da bir sonraki gün kayıplar telafi edildi, aylık bazda BİST endeksi yüzde 0,75 artıda kapanmış oldu. Yani Fırat Kalkanı'nda dolar düştü, borsa çıktı.

Zeytin Dalı ile borsada rekor: Fırat Kalkanı'ndan yaklaşık 1 yıl sonra, 20 Ocak 2018'de Zeytin Dalı Harekâtı başlatıldı. Harekât hafta sonu başladığı için piyasa fiyatları 22 Ocak 2018'de görüldü. BİST 100 endeksi bu tarihte günü yüzde 1,81 artışla tamamladı. Yükselişini sürdüren borsa 29 Ocak'ta 121.531,50 puanla tarihî zirvesini gördü. Endeks Ocak 2018'de toplamda yüzde 3,64 prim yaptı. Dolar ise yüzde 0,9 geriledi ve 3,77'den 3,71'e indi.

BORSA DİRENÇ TUTTU

Harekâtın başlamasıyla yükselen dolar, ABD-Çin ticaret görüşmeleriyle ilgili olumlu beklentilerle gerilediyse de gün sonunda 5,88'e yükseldi. Borsa ise AB'den gelen açıklamalarla 97 bin 500'e kadar düştüyse de uzmanların direnç seviyesi dediği 98.500 geçildi. Bu rakam, yatırımcının TL'ye sahip çıkma hareketinin sonucu olarak değerlendirildi.