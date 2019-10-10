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  • Son Güncelleme: 10.10.2019 17:49

Trump'tan 'ye tehdidi!

'nin başlattığı harekatı devam ederken ABD Başkanı 'dan bir tehdit mesajı daha geldi. Açıklamaları birbiri ile bağdaşmayan Trump, bu sefer de "Türkiye ve Kürtlerle konuşuyorum. Türkiye kurallara göre oynamazsa uygularız. Bölgede ABD askeri yok, durumu yakından takip ediyoruz" dedi.

Harekat başlamadan önce 'yi ekonomik olarak bitirmekle tehdit eden ABD Başkanı , daha sonrasında "Birçok grup arasındaki çatışmalar yüzlerce yıldır devam ediyor.ABD asla Ortadoğu'da olmamalıydı, 50 askerimizi çektik. Sonu gelmeyen saçma savaşlar, bizim için bitiyor" ifadelerini kullanmıştı.

Trump son paylaştığı tweetinde ise yine Türkiye'yi tehdit etti. Türkiye'nin güney sınırındaki YPG tehdidi nedeniyle başlattığı Harekatı öncesinde askerlerini çeken ABD Başkanı Donald Trump geçmiş sözleriyle çelişkili bir tweet daha attı. Trump, Türkiye'yi la tehdit ederek, "Türkiye ve Kürtlerle konuşuyorum. Türkiye kurallara göre oynamazsa yaptırım uygularız. Bölgede ABD askeri yok, durumu yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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