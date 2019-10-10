Harekat başlamadan önce Türkiye'yi ekonomik olarak bitirmekle tehdit eden ABD Başkanı Donald Trump, daha sonrasında "Birçok grup arasındaki çatışmalar yüzlerce yıldır devam ediyor.ABD asla Ortadoğu'da olmamalıydı, 50 askerimizi çektik. Sonu gelmeyen saçma savaşlar, bizim için bitiyor" ifadelerini kullanmıştı.

Trump son paylaştığı tweetinde ise yine Türkiye'yi tehdit etti. Türkiye'nin güney sınırındaki YPG tehdidi nedeniyle başlattığı Barış Pınarı Harekatı öncesinde askerlerini çeken ABD Başkanı Donald Trump geçmiş sözleriyle çelişkili bir tweet daha attı. Trump, Türkiye'yi yaptırımla tehdit ederek, "Türkiye ve Kürtlerle konuşuyorum. Türkiye kurallara göre oynamazsa yaptırım uygularız. Bölgede ABD askeri yok, durumu yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.