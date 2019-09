İstanbul beşik gibi sallandı! O anlar böyle kaydedildi!

Marmara Denizi Silivri açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, saat 11.00'de meydana gelen depremin merkez üssünün Marmara Denizi'nde Silivri açıkları, büyüklüğünün ise 4.6 olduğunu duyurdu. Deprem İstanbul ve çevre illerde hissedildi.

İstanbul ve çevre illerde hissedilen yerin 5,36 kilometre derininde oluşan depremin en yakın yerleşim birimi olan Silivri'ye bağlı Muratköy'e uzaklığının 20 kilometre 52 metre olduğu belirlendi.

Deprem, Silivri Belediyesi'ne ait "Deprem Öncü İşaretlerini İzleme İstasyonu"nda an be an kaydedildi. Deprem dalgaları sisteme kırmızı olarak yansıdı. Deprem anında kaydın bilgisayar ekranını tamamen kapladığı görüldü.

BİRÇOK OKUL BOŞALTILDI

Marmara Denizi'nde meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem sonrasında Silivri'deki bazı okullar tedbir amaçlı boşaltıldı. Öğrenciler dışarıya çıkarıldı. Okulların boşaltılması yarın okulların tatil olup olmayacağı sorularını beraberinde getirdi.

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL OLACAK MI?

İstanbul Valiliği, depremin ardından okulların tatil olup olmayacağına ilişkin açıklamada bulundu.



İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle:

İlimizde bugün saat 11.00'de Marmara Denizi Silivri-Marmara Ereğlisi açıklarında meydana gelen 4.6 (Mw) şiddetindeki deprem sonrasında; Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından ilimizdeki duruma ilişkin gerekli bilgi ve değerlendirmeler alınmıştır. Ayrıca; 39 ilçemizin kaymakamlığı, belediyelerimiz, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, AFAD, AKOM, 112, 155 ve 156 ihbar hatlarına, şu ana kadar herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır.

Sadece Silivri ve Avcılar ilçelerimizde okul idarecilerimiz tarafından, deprem eğitimlerinin bir gereği olarak, tedbir amacıyla bazı okullarımızdaki öğrencilerimizin sınıflarından dışarıya çıkarıldıkları anlaşılmıştır.