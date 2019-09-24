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  • Son Güncelleme: 24.09.2019 11:53

sonrası uzmanlardan son dakika uyarısı 'Marmara inin ayak sesleri...'

İstanbul i ile sarsıldı... Saat 11:01 sıralarında İstanbul ve çevre illerde hissedilen bir oldu. Kandilli, depremin Marmara denizi Silivri açıklarında 4.7 büyüklüğünde olduğunu açıkladı ise İstanbul Silivri açıklarındaki depremin büyüklüğünü 4.6 olarak açıkladı. Peki İstanbul'da yaşanan bu son deprem büyük 'nin habercisi mi? İşte uzmanların korkutan o açıklamaları.

Marmara Denizi Silivri açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, saat 11.00'de meydana gelen depremin merkez üssünün Marmara Denizi'nde Silivri açıkları, büyüklüğünün ise 4.6 olduğunu duyurdu. Deprem İstanbul ve çevre illerde hissedildi. Yaşanan depremin ardından uzmanlar korkutan uyarılarda bulundu.

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