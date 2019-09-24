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  • Son Güncelleme: 24.09.2019 12:14

Son dakika: Silivri'de bir deprem daha! İstanbul'daki deprem panik yarattı! 24 Eylül son depremler

Son dakika haberi... İstanbul Silivri'de meydana gelen 4.7 şiddetindeki depremin ardından bir deprem daha gerçekleşti. Saat 11.57'de yerin 3.4 kilometre altında meydana gelen deprem İstanbul halkında paniğe neden oldu. İşte Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan 24 Eylül tarihli son deprem açıklamaları...

Silivri'de bir deprem daha!

Son dakika haberi... İstanbul Silivri'de meydana gelen 4.7 şiddetindeki depremin ardından bir deprem daha gerçekleşti. Saat 11.57'de yerin 3.4 kilometre altında meydana gelen deprem İstanbul halkında paniğe neden oldu. İşte Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan 24 Eylül tarihli son deprem açıklamaları...

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