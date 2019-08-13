Liyakat nedir? Liyakat kelime anlamı ne demek? Kökeni Arapça'dan gelen kelime layık olma anlamına gelmektedir. Bu kelimenin siyasette sıkça kullanılması, anlamının daha derin bir şekilde araştırılması gerekliliğini doğurmuştur… Günümüzde çeşitli mesleki kademelere layık olan adayların ilerlemesi/ilerleyememesi küresel bir sorun teşkil etmektedir. Vatandaşlar gündem olan kelime hakkında araştırma yapmaya başladı. İşte Liyakat ne demek? Siyasette liyakat ne anlama geliyor? Son zamanlarda özellikle siyasiler tarafından sıklıkla kullanılan "liyakat" kavramı, Arapça "lyk" kökünden gelmekte ve "layık olma" anlamını taşımaktadır. Mesleki açıdan liyakat kavramı, somut verilere dayanan bir seçim safhasının, adaylar arasında mesleğin gerekliliklerine uygunluk ölçüsüne paralel olarak sonuçlandırılmasını ifade etmektedir.