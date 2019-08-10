Müslüman alemi için son derece önemli olan Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Bayrama günler kala kurban keserek ibadetini yerine getirecek olan vatandaşlar kurbanlık fiyatları hakkında arama motorlarında araştırmalara başladı. "Kurbanlık fiyatları ne kadar oldu?" sorusu bu nedenle merakla araştırılıyor. İşte 2019 yılı büyükbaş, küçükbaş kurban fiyatları... İstanbul'da bu yıl Kurban Bayramı'nda 80 bin civarında büyükbaş, bir milyona yakın da küçükbaş kesilmesi beklenirken geçen yıla göre kurbanlık fiyatlarının yüzde 10-15 civarında artacağı tahmin ediliyor ve canlı kilogram fiyatlarının büyükbaşta 26, küçükbaşta ise 23 liradan başlaması öngörülüyor. Kur'an'da Hz. Âdem'in iki oğlunun Allah'a kurban takdim ettiklerinden söz edilir (el-Mâide 5/27); bir başka âyette de ilâhî dinlerin hepsinde kurban hükmünün konulduğuna işaret edilir