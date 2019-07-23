

'Tosun' lakaplı Mehmet Aydın, Çiftlik Bank yalanıyla vurgun yaptı. Yüksek kar vaadiyle 132 bin kişiden 1.1 milyar lira topladı. Topladığı paralarla yurt dışına kaçtı. Firari hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Tosun ile birlikte 5'i firari 48 kişiye dava açıldı. Çiftlik Bank davasının tutuksuz sanıklarından biri de Tosun'un eşi Sıla Aydın'dı. Suçsuz olduğunu söyleyen Sıla Aydın'ın ifadesi talimatla alındı. 7 yıldan 17 yıla kadar hapsi istenen Sıla Aydın, şu ifadeleri kullandı:

"Çiftlik Bank'ı bir yazılım şirketi olarak biliyordum. Şirketin sahibi eşimdi. Şirketin yönetiminde değildim. Diğer sanıkları ise sadece ismen biliyorum. Şirketin bir suç örgütü olduğunu bilmediğim gibi kesinlikle bir kazanç sağlamış değilim. Herhangi bir hissem de yoktur. Aydın'ın eşi olduğum için hakkımda iddianame düzenlenmiştir. Mayıs 2017 ve Ağustos 2017'de Arjantin ve Uruguay'da 15'er gün olmak üzere 2 kez bulundum. Eşim Aydın ise Türkiye 'ye dönmedi. Yurt dışına kesinlikle para çıkarmadım."Firari 'Tosun' ile eşi Sıla Aydın'ın 2017'de lüks yatta tatil yaparken çekildikleri fotoğraflar, geçtiğimiz günlerde basına servis edildi. Tutuksuz yargılanan Sıla Aydın, beraatine karar verilmesini istedi.