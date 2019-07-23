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'Tosun' lakaplı firari 'ın eşi ’ın ifadesi ortaya çıktı: Haksız kazanç sağlamadım

, ‘’ yalanıyla 1.1 milyon liralık vurgun yaptı. kaçtı. Tosun’un eşi ’ın verdiği ifade ise ortaya çıktı: Haksız kazanç sağlamadım. Yurt dışına para çıkarmadım. Firarinin eşi olduğum için davalık oldum...


'Tosun' lakaplı , Çiftlik Bank yalanıyla vurgun yaptı. Yüksek kar vaadiyle 132 bin kişiden 1.1 milyar lira topladı. Topladığı paralarla kaçtı. Firari hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Tosun ile birlikte 5'i firari 48 kişiye dava açıldı. davasının tutuksuz sanıklarından biri de Tosun'un eşi Sıla Aydın'dı. Suçsuz olduğunu söyleyen 'ın ifadesi talimatla alındı. 7 yıldan 17 yıla kadar hapsi istenen Sıla Aydın, şu ifadeleri kullandı:

'TOSUN TÜRKİYE'YE DÖNMEDİ'
"Çiftlik Bank'ı bir yazılım şirketi olarak biliyordum. Şirketin sahibi eşimdi. Şirketin yönetiminde değildim. Diğer sanıkları ise sadece ismen biliyorum. Şirketin bir suç örgütü olduğunu bilmediğim gibi kesinlikle bir kazanç sağlamış değilim. Herhangi bir hissem de yoktur. Aydın'ın eşi olduğum için hakkımda iddianame düzenlenmiştir. Mayıs 2017 ve Ağustos 2017'de Arjantin ve Uruguay'da 15'er gün olmak üzere 2 kez bulundum. Eşim Aydın ise 'ye dönmedi. Yurt dışına kesinlikle para çıkarmadım."



Firari 'Tosun' ile eşi Sıla Aydın'ın 2017'de lüks yatta tatil yaparken çekildikleri fotoğraflar, geçtiğimiz günlerde basına servis edildi. Tutuksuz yargılanan Sıla Aydın, beraatine karar verilmesini istedi.

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