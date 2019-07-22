



Kamuoyunda "Çiftlik Bank" olarak bilinen sistemin kurucu ve yöneticilerinin yargılandığı davanın sanıklarından Sıla Aydın'ın ifadesi talimatla alındı.

"Çiftlik Bank" davasında "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "mal varlığı değerlerini yurt dışına çıkarma" suçlarından 7 yıldan 17 yıla kadar hapsi istenen ve soruşturma aşamasında 2,5 yıl tutuklu kalan sistemin kurucusu firari sanık Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın, Karacabey 2. Asliye Ceza Mahkemesinde talimat ifade verdi.