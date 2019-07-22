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  • Son Güncelleme: 22.07.2019 12:41

davasında son dakika gelişmesi: 'Tosuncuk'un eşinin ifadesi ortaya çıktı

Son dakika haberi... sisteminin kurucusu 'ın eşi sanık , talimatla ifade verdi. Aydın, "Mayıs 2017 ve Ağustos 2017'de Arjantin ve Uruguay'da 15'er gün olmak üzere iki kez bulundum. Eşim Mehmet Aydın ise 'ye dönmedi." dedi.



Kamuoyunda "Çiftlik Bank" olarak bilinen sistemin kurucu ve yöneticilerinin yargılandığı davanın sanıklarından Sıla Aydın'ın ifadesi talimatla alındı.

"Çiftlik Bank" davasında "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "mal varlığı değerlerini yurt dışına çıkarma" suçlarından 7 yıldan 17 yıla kadar hapsi istenen ve soruşturma aşamasında 2,5 yıl tutuklu kalan sistemin kurucusu firari sanık Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın, Karacabey 2. Asliye Ceza Mahkemesinde talimat ifade verdi.

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