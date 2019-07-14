Ankara, tehditlere prim vermedi. S-400'leri getirdi. ABD, şoka girdi. Tetikçiler ise hemen harekete geçti.
Fitch, gece yarısı Türkiye'nin notunu (BB-)'ye indirdi. Kredi değil şantaj kuruluşu olduğunu belgeledi.
DENGELER DEĞİŞİYOR
Bölgede askeri dengeler değişecek. Doğu Akdeniz, Suriye, Irak ve Ortadoğu, kontrol altına girecek.
S-400'DE 2. GÜN
Türkiye, ABD'nin yaptırım tehditlerine boyun eğmedi. Rusya'dan alınan S-400 hava savunma sisteminin sevkiyatının startı verildi. 3 parça halinde ülkemize getirilecek olan hava savunma sistemlerinin parçaları, önceki gün 3 dev uçakla Mürted Hava Üssü'ne getirildi. Rusya dün de parça sevkiyatına devam etti. Teslimatın 2. gününde, S-400 sisteminin parçalarını taşıyan 4. Rus uçağı dün Mürted'e indi. 4. uçaktaki parçalar da hangarlara çekildi. Rusya'nın parçaların tamamlanmasının ardından 192 füzeyi de deniz yoluyla Türkiye'ye göndereceği bildirildi. Askeri kaynaklar sevkiyatın birkaç ay içinde tamamlanacağını söyledi. ABD'nin tehdit, baskı ve yaptırımlarına rağmen kararlılığından taviz vermeyen Türkiye, S-400'lerle hem Suriye hem Ortadoğu hem de Doğu Akdeniz'e hakim olacak. Rusya'dan alınan uzun mevzili Hava Savunma sisteminin devreye girmesiyle Ortadoğu'ya uzanan bölgede dengeler değişecek.
Fitch, gece yarısı Türkiye'nin notunu (BB-)'ye indirdi. Kredi değil şantaj kuruluşu olduğunu belgeledi.
DENGELER DEĞİŞİYOR
Bölgede askeri dengeler değişecek. Doğu Akdeniz, Suriye, Irak ve Ortadoğu, kontrol altına girecek.
S-400'DE 2. GÜN
Türkiye, ABD'nin yaptırım tehditlerine boyun eğmedi. Rusya'dan alınan S-400 hava savunma sisteminin sevkiyatının startı verildi. 3 parça halinde ülkemize getirilecek olan hava savunma sistemlerinin parçaları, önceki gün 3 dev uçakla Mürted Hava Üssü'ne getirildi. Rusya dün de parça sevkiyatına devam etti. Teslimatın 2. gününde, S-400 sisteminin parçalarını taşıyan 4. Rus uçağı dün Mürted'e indi. 4. uçaktaki parçalar da hangarlara çekildi. Rusya'nın parçaların tamamlanmasının ardından 192 füzeyi de deniz yoluyla Türkiye'ye göndereceği bildirildi. Askeri kaynaklar sevkiyatın birkaç ay içinde tamamlanacağını söyledi. ABD'nin tehdit, baskı ve yaptırımlarına rağmen kararlılığından taviz vermeyen Türkiye, S-400'lerle hem Suriye hem Ortadoğu hem de Doğu Akdeniz'e hakim olacak. Rusya'dan alınan uzun mevzili Hava Savunma sisteminin devreye girmesiyle Ortadoğu'ya uzanan bölgede dengeler değişecek.
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