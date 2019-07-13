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  • Son Güncelleme: 13.07.2019 10:02

Son dakika haberi: teslimatında ikinci gün! Rus uçağı Mürted'e indi

Son dakika haberine göre, 'dan satın alınan füze savunma sistemlerinin teslimatında ikinci güne girilirken bir uçak daha 'na iniş yaptı.

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