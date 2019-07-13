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’a 870 yıl

Adnan Oktar suç örgütü, geçen yıl çökertildi. Örgütteki kadınlara "Kedicikler" diyen ve üyeleri, cezaevine gönderildi. Soruşturma sonucunda 171'i tutuklu 226 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. Adnan Oktar ve çetesinin, casusluktan örgüt kurmaya, cinsel saldırıdan tehdite kadar 30'u aşkın suça karıştıkları belirlendi. Adnan Oktar hakkında 870 yıl hapis talep edildi. Başsavcılık tarafından onaylanan iddianame, İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

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