Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 11.07.2019 17:38
  • Son Güncelleme: 11.07.2019 17:42

‘fenomeni’ gözaltına alındı

'nın ilçesinde ‘fenomeni’ , ' kullanmayı alenen özendirme' suçlamasıyla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Sosyal medya ‘fenomeni’ Pelinsu gözaltına alındı

'nın ilçesinde bir kişi, "uyuşturucu madde kullanmayı alenen özendirme"den yakalandı. Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri yi kullanmayı özendirenlere karşı çalışma başlattı. Bu kapsamda fenomeni olarak bilinen M. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Pelinsu M, adliyeye sevk edildi. Şüphelinin, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla tanındığı öğrenildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSosyal medya ‘fenomeni’ Pelinsu gözaltına alındı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri