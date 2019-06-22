Askerlik yasası onaylandı mı? Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren yeni askerlik sistemi ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Askerlik süresinin 6 aya düşeceği yeni sistemde sona yaklaşıldı. Yeni askerlik sisteminde 61, 62, ve 63. maddeleri ile Geçici 1. maddesi kabul edildi. Bilindiği üzere, yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik kalıcı hale geliyor. Sistemin yürürlüğe girmesi ile birlikte bedelli bekleyenler başvurularını yapabilecekler. Öte yandan merak edilen konulardan biri de erken terhis oldu. Peki, askerlik yasası onaylandı mı? Askerlik 6 aya düştü mü? Askerler ne zaman terhis edilecek? İşte 2019 yeni askerlik sistemi ile ilgili son gelişmeler...

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Askeralma Kanun Teklifi geçtiğimiz günlerde Meclis gündemine gelmiş, 30'ar 30'ar olmak üzere toplam 60 madde kabul edilirken son olarak üçüncü bölümünde yer alan 61, 62, 63. maddeleri ile Geçici 1. maddesi de oylandı ve kabul gördü.

Yeni düzenleme neticesinde yoklama kaçaklarından bakayalara, tek tip askerlik süresinden bedelliye kadar geniş ve kapsamlı değişikliklere imza atılacak.

Askerlik yasası henüz onaylanmadı. Perşembe günü TBMM Başkanvekili Sadi Bilgiç, birleşimi 25 Haziran Salı günü toplanmak üzere kapattı. Salı günü Meclis toplanacak ve yeni askerlik sistemi konusu gündeme gelecek. Kanun teklifinin 64. ve 65. maddeleri ile teklifin tümü Salı günü onaylanması bekleniyor.

Konu ile ilgili gelişmeler yaşandıkça aktarmaya devam edeceğiz.

Peki, erken terhis ve yeni askerlik sistemi nasıl olacak? İşte cevabı...