***

***

Ben öyle bilir öyle inanırım ki bu yalan dünyada 3 şeyin bedelini insanoğlu daha yaşarken öder.Birincisi,Herkesin görür görmez çığlıklar attığı, parmaklarına dokunmak için birbirini çiğnediği, selfie kuyruklarına girdiği şöhretli insan an gelir unutulur.Ama yaşlandığı için ama başka nedenle, fark etmez.Atılmış bir eşya gibi kimse dönüp bakmaz ona.Şöhretli insan için unutulmak cehennem azabı gibidir. (Şöhretli olduğu dönemde gururdan kibirden uzak, mütevazı olmayı başaranlar müstesna tabi.)İkincisi,Mesela, sabah akşam "Biat ettiler, Erdoğan'ı eleştiremezler," dersin sonra da Nihat Genç 'in dediği gibi 3 ayda'na iman edersin.O kadar ki, onca yalanı ortaya çıktığı halde tek kelimelik eleştiri getiremezsin.Dahası, "yandaş" dediklerinin 17 yılda'a yaptığı övgülerin toplamından daha fazlasını 3 ayda İmamoğlu'na yaparsın.Üstelik… Yere göğe sığdıramadığın işbu CHP adayı,'da vatanımızın işgal girişimine karşı Erdoğan "ölümüne" direnişi başlattığı sırada, "taşkınlık" yapmayın tweetleriyle "" yapıyordu.İmamoğlu güzellemelerinde Sözcü gazetesi yazarıarkadaşımız bile öyle kaptırmış ki olursa o kadar olur.'ı "aşağıladığı" söz konusu yazısında İmamoğlu'na, "" diyor.Hayır, şaka yapmıyorum, gerçekten de "" diyor. Daha komiği, Erdoğan, Binali Yıldırım 'ı "aslanın" önüne neden atıyor diye soruyor.(Güleceksiniz ama söyleyeyim burada "aslan" dediği, İmamoğlu oluyor.) Bence Soner Yalçın arkadaşımız her şeyden evvel kendine şunu sormalı: "Ne oldu, nasıl oldu da bir ömür boyu mücadele ettiğim AKP'liler ve FETÖ 'cülerle aynı safa düştüm?" Yoksa… FETÖ gibi Soner Yalçın'ın dahiçbir zaman sorunu olmadı mı?Evet, bu dünyada da bedeli ödenecek olanların üçüncüsü, yalancılıktır.Bana yalanın mücessem halini göster deseler FETÖ derim.Yalanı tek kelimeyle anlat deseler, yine FETÖ derim." mesabesindeki dindarlıklarından, "" yollu "" sahtekarlıklarına kadar her şeyiyle yalandan ibarettirler.Soner Yalçın arkadaşımızın "" da büsbütün yalanla malul.Öyle yalanlar atıyor ki saymakla bitmez.CNN Türk'teki canlı yayında başarısız sınav verince "kameramanları işten attılar" yalanına sarıldı.Geçen gün de "," dedi, "Küçükkaya "yok öyle birşey, soruları hazırlamadım bile"deyince de rezil rüsva oldu.Yalancılığın sonu budur.'nun günahını almışız o hiç değilse "duyum" yerine "sufle" alıyordu.Mesela, Fetullah 15 Temmuz 'a "" demiş o da nerdeyse eşzamanlı terennüm etmişti., 24 Haziran gecesi kaçırıldığını iddia edenlere "" demişti.Biz bu İmamoğlu'na ne diyeceğiz ey erenler?!