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  • 31.05.2019 07:57
  • Son Güncelleme: 31.05.2019 07:57

si o gece neler oldu? - okunuşu nasıl Kadir suresi Türkçe anlamı faziletleri nedir

okunuşu nasıl Kadir suresi Türkçe anlamı faziletleri - si o gece neler oldu? 2019 yılının başlaması ile birlikte binlerce vatandaş fazileti ve sevabı çok büyük Kadir Gecesi ne zaman sorusunun yanıtını aramaya başladı. Diyanet 2019 yılı dini günler takvimini yayınladı. Buna göre Ramazan ayı içindeki Kadir Gecesi gecesine denk geliyor. Resulullah'a "sallallahü aleyhi ve sellem", kendisinden önceki insanların ömürlerinin ne kadar olduğu bildirilince, kendi ümmetinin ömürlerini kısa buldu. Uzun ömürlü olan diğerlerinin işledikleri salih amelleri işleyemezler diye düşününce, Allahü teâlâ ona bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesi'ni ihsan etti. Allahü teâlâ, (Kadir Gecesi senin ve ümmetinindir) buyurup Habibini ferahlandırdı.

Kadir gecesi ne zaman, ayın kaçında soruları Ramazan ayının sonlarına doğru geldiğimiz şu günlerde sıkça araştırılıyor. Ramazan ayının son 10 günü içinde saklı olan Kadir Gecesi 31 Mayıs cuma gecesi idrak edilecek. Bu gecenin heyecanını şimdiden hisseden müslümanlar için Kadir suresi okunuşunu ve Kadir suresinin Türkçe anlamını sizler için araştırdık ve hazırladık. Kadir Gecesi için birkaç hadis-i şerif mealinde, "Kadir gecesini, ramazanın son on gününün 21, 23, 25, 27 ve 29 gibi tek gecelerinde veya ramazanın son gecesinde arayın! Sevabını umarak Kadir gecesini ibadetle geçirenin günahları affolur." deniliyor. Kur'ân-ı Kerîm kendisinin, bir âyette ramazan ayında, bir başka âyette mübarek bir gecede, bir diğerinde de Kadir gecesinde inmeye başladığını haber vermektedir. Peki Kadir suresi okunuşu nasıl Kadir suresi Türkçe anlamı faziletleri! Kadir gecesi o gece neler oldu işte tüm detaylar

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