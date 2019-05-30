Kadir gecesi ne zaman, ayın kaçında soruları Ramazan ayının sonlarına doğru geldiğimiz şu günlerde sıkça araştırılıyor. Ramazan ayının son 10 günü içinde saklı olan Kadir Gecesi 31 Mayıs cuma gecesi idrak edilecek. Bu gecenin heyecanını şimdiden hisseden müslümanlar için Kadir suresi okunuşunu ve Kadir suresinin Türkçe anlamını sizler için araştırdık ve hazırladık. Kadir Gecesi için birkaç hadis-i şerif mealinde, "Kadir gecesini, ramazanın son on gününün 21, 23, 25, 27 ve 29 gibi tek gecelerinde veya ramazanın son gecesinde arayın! Sevabını umarak Kadir gecesini ibadetle geçirenin günahları affolur." deniliyor. Kur'ân-ı Kerîm kendisinin, bir âyette ramazan ayında, bir başka âyette mübarek bir gecede, bir diğerinde de Kadir gecesinde inmeye başladığını haber vermektedir. Peki Kadir suresi okunuşu nasıl Kadir suresi Türkçe anlamı faziletleri! Kadir gecesi o gece neler oldu işte tüm detaylar